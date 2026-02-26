Deco: "Soy socio y libre de apoyar a quien quiera"

Deco, director deportivo del FC Barcelona, acudió este jueves a la sede electoral de Joan Laporta junto a Bojan Krkic, su mano derecha, para mostrar públicamente su apoyo al precandidato y expresidente azulgrana, en un acto marcado por el clima preelectoral que vive el club de cara al 15 de marzo, fecha en la que los socios elegirán al nuevo presidente.

Deco quiso dejar claro el carácter personal de su presencia y enmarcó su gesto dentro de la normalidad democrática del club. “Soy socio y tengo derecho de votar, de dar la firma a quien quiere, como todos los demás. Es un club democrático y la gente puede votar y dar su firma. Estoy aquí como socio”, afirmó.

El director deportivo recordó además su vínculo histórico con Laporta y con el barcelonismo: “Ha sido mi presidente en una época gloriosa del Barça y sigo siendo del Barça desde los 90, con el Dream Team. No era socio, pero ahora sí y me siento uno más, un culé más. Apoyo a quien creo que es el mejor para el club”.

Deco: “La de Frenkie es una baja muy importante. Estaba jugando a un nivel muy alto. Lo notaremos muchísimo” / SPORT

En plena cuenta atrás hacia las elecciones del 15 de marzo, el director deportivo insistió en separar su apoyo personal del día a día de la gestión deportiva. “No es momento de hablar de lo deportivo, creo en el proyecto de Jan y dejé bastantes cosas para venir aquí, es el momento de consolidar cosas, pero lo importante ahora es el equipo. Espero que las cosas salgan bien y podamos seguir con el proyecto”, señaló, evitando profundizar en cuestiones técnicas en un contexto claramente electoral.

La lesión de De Jong

Aun así, Deco no eludió algunas cuestiones de actualidad. Sobre la lesión de Frenkie de Jong, admitió que ha sido un contratiempo inesperado en un tramo decisivo del curso: “La verdad es que ha sido una sorpresa. Puede pasar porque entrenamos fuerte y bien, pero el momento no es bueno para tener ninguna lesión y además Frenkie está en un nivel muy alto y lo echaremos de menos seguro”. El dirigente subrayó además el impacto anímico que supone: “Todos quieren estar en este momento tan importante de la temporada, pero habrá que superarlo como hemos superado otras lesiones”.

Pedri y De Jong, durante un entrenamiento del Barça / FC Barcelona

En clave deportiva, también quiso lanzar un mensaje de optimismo respecto a la situación del equipo y la posible remontada en la Copa ante el Atlético: “Hay motivos para creer en la remontada, aunque el resultado es duro y hay que asumirlo. El equipo ha demostrado ya que puede superar momentos duros”.

Por último, salió al paso de las especulaciones de mercado, especialmente en torno al nombre de Julián Álvarez: “No hemos hablado con ningún club ni con ningún jugador. Por más que nos guste uno u otro no es el momento. Estamos contentos con el equipo que tenemos. Hay muchos jugadores que nos gustan”.