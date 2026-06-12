Deco y los siete porteros

Difícilmente en su historia el Barça habrá tenido un excedente en la portería como el que tiene en estos momentos. Hasta siete porteros aptos para jugar en el primer equipo tiene en nómina tras haber finalizado las cesiones de cuatro de ellos. Mucho trabajo tendrá el director deportivo de la entidad, Deco, en las próximas semanas para dar salida a algunos de ellos y dejar el marco del primer equipo con dos o tres porteros.

Teniendo claro que Joan Garcia es el número uno para Flick, el futuro es incierto para el resto de guardametas. En principio, Wojciech Szczesny debería ser el portero suplente como ya lo ha sido esta temporada. El polaco tiene la renovación garantizada y es una pieza muy importante en el vestuario, pero en el club existe debate sobre si se debería contratar a otro portero tras los muchos goles encajados por Szczesny cuando ha tenido que reemplazar a Joan Garcia.

En este sentido, como ha venido explicando SPORT, aparece el nombre de Álex Remiro. El portero de la Real Sociedad, de 31 años, considera que su etapa en Anoeta ha terminado y quiere dejar la Real Sociedad. Tiene un año más de contrato y podría llegar por poco dinero. Tras quedarse fuera del Mundial, aceptaría su rol a la sombra de Joan Garcia y esperando jugar la Copa, aunque que para que el de Cascante pueda llegar al Spotify Camp Nou, deberían producirse un buen número de salidas en la portería.

El portero de la Real Sociedad Alex Remiro / EFE

En la dirección deportiva tienen claro que quien debe salir seguro es Marc-André ter Stegen. El alemán, titular hasta la pasada temporada, cuando el club decidió apostar por Joan Garcia, se recupera de la lesión que sufrió en febrero siendo guardameta del Girona. Tuvo que ser operado a las pocas semanas de haber sido cedido al equipo de Montilivi y el 30 de junio estará de vuelta en el Barça. Saben en el club que su salida será "una de las patatas calientes" del verano, pero que es obligada porque un suplente no puede tener una ficha como la que tiene el alemán. Su marcha es importante para liberar masa salarial, aunque precisamente su sueldo es un freno para muchos clubes. El Ajax, que entrenará Míchel, ha sonado como opción, pero no ha pasado de momento de rumor. En el Barça contemplan la opción de pagarle un año de los dos de contrato que le quedan y llegar a un acuerdo para rescindir.

Ter Stegen, en un partido con la selección alemana / EFE

Quien ha hecho de tercer portero esta temporada en muchos partidos es Diego Kochen. El estadounidense tiene claro que su etapa en el filial ha acabado y apuesta decididamente por salir. El Lyngby danés aparece como su más que probable destino en forma de cesión.

Se irá Kochen y regresan al Barça otros tres cedidos: Iñaki Peña, Astralaga y Yaako. El primero se marchó al Elche y empezó jugando, pero Eder Sarabia acabó confiando en Dituro. Renovó con el Barça antes de irse hasta el 30 de junio del año 2029 y está pendiente de una reunión con Deco, pero su deseo es salir para jugar. Ander Astralaga, por su parte, regresará tras un año en el Granada en el que ha jugado menos de lo que hubiese deseado, un total de 18 partidos. Acaba contrato con el Barça este 30 de junio, aunque tiene una opción de renovar por dos años más que habrá que ver si se ejecuta.

Por último, está Yaako. Volverá tras jugar cedido en el Andorra, acabando como suplente de Jesús Owono. Tiene contrato con el Barça hasta el 2028 y se buscará una nueva cesión.