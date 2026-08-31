Deco, con todo a por Ruud Nijstad

El frenetismo se ha apoderado de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Tras el golpe de efecto que supuso cerrar por sorpresa la incorporación del delantero brasileño Gabriel Jesus, la dirección deportiva comandada por Deco ha reenfocado inmediatamente su radar. Tal y como ya adelantó SPORT, la máxima y absoluta prioridad para este cierre de mercado es apuntalar la zaga con un central zurdo. El club busca un perfil muy concreto: joven, con gran proyección y unas condiciones económicas que encajen en el 'fair play' financiero.

La necesidad de incorporar a este nuevo zaguero ha provocado un efecto dominó en la base blaugrana. El caso más evidente ha sido la reciente salida del canterano Álvaro Cortés. El joven defensa, que había iniciado la pretemporada bajo las órdenes de Flick y aspiraba a consolidarse en la dinámica del primer equipo, optó por hacer las maletas hace unos días.

Ruud Nijstad, del Twente, podría acabar como blaugrana / SPORT

Con el hueco hecho y la necesidad táctica sobre la mesa, el nombre que está marcado en rojo en la agenda de Deco es el de Ruud Nijstad. El director deportivo luso va con todo a por el prometedor central neerlandés de 18 años del FC Twente. No se trata de un interés repentino fruto de las urgencias de última hora. En la secretaría técnica manejan informes inmejorables de este futbolista, hasta el punto de que el propio Deco y João Amaral ya se desplazaron en dos ocasiones a los Países Bajos meses atrás para sentar las bases con su entorno.

El nuevo arquetipo de central

Nijstad representa el prototipo de central moderno que demanda el sistema de línea adelantada de Hansi Flick. Con una envergadura imponente (1,95 metros), destaca por su pulcra salida de balón con la pierna izquierda, su contundencia en el juego aéreo y su capacidad para romper líneas desde atrás. En los Países Bajos ya comparan su irrupción y estilo de juego con el de perfiles como Dean Huijsen.

Desde la entidad barcelonista dejan claro un matiz importante respecto a los movimientos en la cantera. La inminente ofensiva por Nijstad es una operación completamente independiente del reciente fichaje de Mikael Baza. El central de 16 años aterriza en La Masia con el objetivo exclusivo de reforzar la plantilla del Juvenil B y continuar su fase de formación.

El Twente no lo pondría fácil

La operación, sin embargo, no será un camino de rosas. El FC Twente se muestra enormemente reticente a dejar salir a su gran joya a escasas horas de que cierre el mercado. En el club neerlandés consideran que el jugador aún tiene margen de crecimiento en la Eredivisie, y John van den Brom, su técnico, ya expresó públicamente que este ruido mediático genera inestabilidad en un chico tan joven.

Ruud Nijstad, del Twente, podría acabar como blaugrana / X

A favor del FC Barcelona juega la voluntad del futbolista. Tras renovar recientemente hasta 2029, Nijstad no dudó en lanzar un guiño directo a la entidad catalana el pasado mes de julio, dejando claras sus aspiraciones: "Jugar en el FC Barcelona y formar una pareja de centrales con Cubarsí sería, por supuesto, el objetivo definitivo".

Ahora, con el reloj corriendo en contra, Deco asume el reto de convertir ese objetivo en realidad antes del pitido final del mercado.