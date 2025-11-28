FC BARCELONA
Deco se reunió con un importante agente italiano en Londres
El director deportivo azulgrana aprovechó el viaje del Barça a Londres para reunirse con un agente con presencia en grandes ligas
Aunque el mercado de fichajes de invierno aún no ha comenzado, el Barça no pierde de vista lo que se mueve a su alrededor y la dirección deportiva sigue el panorama futbolístico con atención para anticiparse a cualquier necesidad y evitar que otros clubes tomen ventaja, mientras que las reuniones entre agentes y directivos forman parte del trabajo diario y permiten actualizar información y entender qué movimientos se están preparando. Algunas acaban siendo decisivas y dan paso a grandes operaciones. Otras no desembocan en decisiones inmediatas, pero igualmente aportan valor tanto al club como a los representantes.
Según ha podido saber SPORT, una de estas reuniones tuvo lugar durante el reciente viaje del Barça a Londres, justo antes del duelo frente al Chelsea, en el Hotel Park Hyatt Themes. La dirección deportiva encabezada por Deco aprovechó su estancia en una ciudad donde se concentran muchos agentes y directores deportivos y mantuvo distintos encuentros informales. Uno de ellos reunió a Deco con el agente italiano Alessio Ceccarelli, de la agencia World Soccer Agency (WSA). La conversación fue distendida y sin un objetivo concreto más allá de intercambiar impresiones y ponerse al día.
Agente experimentado
Ceccarelli gestiona la carrera de varios futbolistas asentados en ligas importantes. Entre ellos figura Moise Kean, delantero de la Fiorentina y uno de los nombres más reconocibles dentro de su agencia, que esta temporada ha anotado 2 goles en una decepcionante temporada del equipo 'viola'. En sus filas también tiene a Riccardo Calafiori, lateral izquierdo del Arsenal que llegó procedente del Bologna a cambio de 42 millones de libras esterlinas. Pese a ello, la reunión no giró en torno a ningún jugador en particular. Fuentes consultadas por este diario insisten en que se trató de una toma de contacto habitual dentro del funcionamiento interno del club.
Mientras tanto, el Barça mantiene definidas las prioridades para la próxima ventana. La idea es incorporar un delantero capaz de dar aire a Lewandowski, que se acerca a los 37 años y tiene contrato vigente hasta 2026. También se estudia la posibilidad de añadir un defensa zurdo joven con margen para crecer y asentarse con el tiempo en el nivel más alto.
- Juanma Castaño alucina con las declaraciones de Joan Garcia: '¿Se creen que no lo vemos?
- Robert Sánchez atiza a Lamine Yamal: 'Cucurella le tiene en el bolsillo
- Lesión Fermín: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Toque de la Federación Española al Barça
- Maldini se desespera con el Barça en Stamford Bridge y sentencia a varios jugadores: 'Decepcionante
- Así estarían los cruces de la Champions League: emparejamientos y posibles rivales de Barcelona y Real Madrid
- Olympiacos - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League
- Enzo Fernández carga contra el estilo del Barça