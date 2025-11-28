Deco se reunió con un importante agente italiano en Londres

Aunque el mercado de fichajes de invierno aún no ha comenzado, el Barça no pierde de vista lo que se mueve a su alrededor y la dirección deportiva sigue el panorama futbolístico con atención para anticiparse a cualquier necesidad y evitar que otros clubes tomen ventaja, mientras que las reuniones entre agentes y directivos forman parte del trabajo diario y permiten actualizar información y entender qué movimientos se están preparando. Algunas acaban siendo decisivas y dan paso a grandes operaciones. Otras no desembocan en decisiones inmediatas, pero igualmente aportan valor tanto al club como a los representantes.

Según ha podido saber SPORT, una de estas reuniones tuvo lugar durante el reciente viaje del Barça a Londres, justo antes del duelo frente al Chelsea, en el Hotel Park Hyatt Themes. La dirección deportiva encabezada por Deco aprovechó su estancia en una ciudad donde se concentran muchos agentes y directores deportivos y mantuvo distintos encuentros informales. Uno de ellos reunió a Deco con el agente italiano Alessio Ceccarelli, de la agencia World Soccer Agency (WSA). La conversación fue distendida y sin un objetivo concreto más allá de intercambiar impresiones y ponerse al día.

Agente experimentado

Ceccarelli gestiona la carrera de varios futbolistas asentados en ligas importantes. Entre ellos figura Moise Kean, delantero de la Fiorentina y uno de los nombres más reconocibles dentro de su agencia, que esta temporada ha anotado 2 goles en una decepcionante temporada del equipo 'viola'. En sus filas también tiene a Riccardo Calafiori, lateral izquierdo del Arsenal que llegó procedente del Bologna a cambio de 42 millones de libras esterlinas. Pese a ello, la reunión no giró en torno a ningún jugador en particular. Fuentes consultadas por este diario insisten en que se trató de una toma de contacto habitual dentro del funcionamiento interno del club.

Mientras tanto, el Barça mantiene definidas las prioridades para la próxima ventana. La idea es incorporar un delantero capaz de dar aire a Lewandowski, que se acerca a los 37 años y tiene contrato vigente hasta 2026. También se estudia la posibilidad de añadir un defensa zurdo joven con margen para crecer y asentarse con el tiempo en el nivel más alto.