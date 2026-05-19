Deco se reúne con Ali Barat en Barcelona

Movimientos de última hora en Barcelona. Según ha avanzado Jijantes, Deco se ha reunido durante la mañana de hoy con Ali Barat en un hotel de Barcelona. El encuentro ha sido breve y, tal y como apuntan fuentes presentes en la reunión, ha tenido un carácter protocolario.

Ali Barat, agente muy conocido dentro del fútbol europeo, se encontraba en Barcelona por varias reuniones previstas desde hace días y aprovechó su estancia en la ciudad para verse con Deco, con quien mantiene una buena relación desde hace tiempo. De hecho, siempre que el agente pasa por Barcelona acostumbra a mantener algún encuentro con el director deportivo azulgrana para ponerse al día y comentar la situación del mercado.

La reunión, en cualquier caso, no estuvo centrada en ninguna operación concreta. Fue una charla corta para actualizar diferentes escenarios y movimientos que se esperan durante el verano, en unos días especialmente movidos para la dirección deportiva del Barça.

El agente también tiene previsto desplazarse a Madrid en las próximas horas pues en su cartera de representación hay jugadores de talla mundial como Huijsen.

La agencia de Nico Jackson

Dentro de la cartera de Ali Barat aparece el nombre de Nicolás Jackson, uno de los futbolistas más reputados que representa actualmente la agencia. Aun así, cualquier posibilidad relacionada con el delantero es extremadamente complicada y, según fuentes consultadas por este periódico, el Barça en ningún momento ha preguntado por él.

El atacante ha jugado esta temporada cedido en el Bayern de Múnich, pero debe regresar al Chelsea, club que apostó fuerte por él y con el que mantiene contrato hasta 2033.

Mientras tanto, Deco sigue acumulando reuniones y contactos en plena planificación del próximo mercado de fichajes, donde el Barça continúa atento a las oportunidades que puedan aparecer en los próximos meses.

Son semanas de máximo movimiento para el director deportivo, que en los últimos días ha llevado a cabo varios viajes con la intención de recopilar información del mercado de fichajes, y ya tiene decidido el plan A de cara a un intenso verano que viene: João Pedro. Si a las muchas reuniones que está manteniendo, el director deportivo lusobrasileño ya ha decidido que el delantero del Chelsea reúne todas las condiciones para convertirse en el próximo fichaje del Barça.