Deco responde a Víctor Font: "Seguramente si no está Laporta esto va a cambiar y por lo tanto no voy a seguir"

Se ha iniciado la carrera electoral a la presidencia del FC Barcelona y el nombre de Deco está de actualidad. Uno de los precandidatos, Víctor Font, ya dejó muy claro hace unos días que si es el futuro presidente del club, el brasileño no seguirá como director deportivo. De hecho, ambos mantuvieron una pugna judicial tras alguna insinuación realizada por Font tras el fichaje de Vitor Roque por el Barça.

“No quiero entrar a valorar estas cosas. Yo he venido porque creo en el proyecto de Jan que era de reconstrucción y si sigo es porque creo en el proyecto de Jan que ahora es de consolidación. Seguramente si no está Jan esto va a cambiar y por lo tanto no voy a seguir. No es un tema de Víctor Font o de quien sea. Es un tema de lo que creo y de mi vida personal, si hay una cosa que no me cuadra con mi vida personal, me voy y ya está. Tengo la libertad de escoger. No estoy preso a esto. He venido aquí por una idea, porque soy del Barça y quería ayudar. Creía que podía aportar a lo que es el proyecto de Laporta”. Es la respuesta del actual director deportivo del Barça al precandidato en SPORT en una entrevista en exclusiva y de la que realizamos un avance.

Deco explica a este diario cómo es trabajar con Laporta, que ya fichó al brasileño como jugador en su primera etapa en el club y como director deportivo en esta segunda etapa: “Tengo libertad porque me he ganado la confianza para construir un Barça ganador. Las decisiones deportivas son difíciles, es complicado cuadrar dirección deportiva con un entrenador porque es difícil que un entrenador esté más de cinco años. Creo que hemos sido capaces de reconstruir la plantilla y esto genera confianza en tu jefe. Tengo libertad pero no hago nada que no sepa el presidente. Por respeto y porque sé que tiene una visión distinta a la mía. Hay decisiones que deben ser de club”.

Futbolero

Deco cree que a Laporta siempre hay que escucharlo, pues cree que es un presidente que sabe mucho de fútbol y que siempre ha estado rodeado de los mejores. “Un presidente que ha estado con Ronaldinho, Deco, Xavi, Messi, Iniesta, que ha ganado lo que ha ganado, que estuvo diez años y ahora cinco más, que es un futbolero loco, que ha tenido a Johan de consejero, algo sabe de fútbol. A partir de aquí, hay que escuchar porque sabe mucho de fútbol, como Pinto Da Costa. Después las decisiones se toman en consenso, el presidente no está en el día a día, pero hay que respetar su opinión y si está equivocado, hay que convencerlo con temas contundentes”, concluye el director deportivo.