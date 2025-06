Deco: "Tras las renovaciones, haremos dos, tres o cuatro fichajes"

El director deportivo del Barça Deco de Souza repasó la actualidad del FC Barcelona en una extensa entrevista concedida a 'BBC Sports' en la que analizó ampliamente la actualidad del club. El ejecutivo blaugrana confesó una vez más su compromiso y aseguró la solidez del proyecto que está liderando el presidente Joan Laporta y con el que se siente plenamente identificado. "El Barcelona es mi club, amo al Barcelona. Vi lo que sucedió desde afuera y siempre pensé que podía ayudar a devolverlo al máximo nivel", rememoró Deco sobre su decisión de implicarse en el proyecto actual como director deportivo.

Deco destacó que han tenido que superar la grave situación económica que atravesaba la entidad, además de la limitación de las exigencias del Fair Play financiero de La Liga "más exigente que en la Premier League y en otros países". De ahí que en su caso, "la combinación de jugadores de La Masia y otros con experiencia ha sido importante". El brasileño aseguró que la situación se está revirtiendo y que el contrato con Nike o el avance en la construcción del nuevo Spotify Camp Nou le hacen ver el futuro con optimismo.

De ahí que el director deportivo del Barça dejara claro en su entrevista con 'BBC Sports' que el Barcelona "no venderá a sus mejores jugadores" y que de hecho está convencido de que los éxitos de esta temporada les permite "crecer con muchos de los mismos jugadores" aunque también confirma que buscan "dos, tres o cuatro fichajes". Eso sí, sin necesidad de entrar en el mercado "como locos" gracias a la estabilidad que les da la base de la plantilla que han forjado.

¿Marcus Rashford y Luis Díaz?

Obviamente, salieron los nombres de Marcus Rashford y Luis Díaz y preguntaron a Deco si están en sus planes de fichajes. "Hasta ahora nos hemos estado centrando en renovar los contratos", como ha sido el caso de Lamine Yamal. "Después de eso, discutiremos los jugadores que vendrán".

Y en este sentido, concedió que "claro, estos dos jugadores, como mencionaste, son buenos, pero tienen contratos con sus clubes, así que no hablaremos porque no es justo. Pero cuando decidamos ir al mercado, seguro que encontramos algunos nombres. En mi opinión, no necesitamos traer muchos jugadores", insistió.

Para el director deportivo del Barça lo más importante es que el club mantiene intacto su atracción para los grandes jugadores. "Cuando hablo con los agentes de los jugadores, todos quieren venir o quedarse. Así que esto es importante. La imagen del club sigue siendo buena. Estamos orgullosos porque el Barcelona sigue siendo un club tan grande, y nuestra forma de jugar al fútbol motiva a los jugadores a venir".

Preparados para enfrentarse al Madrid de Xabi Alonso

Para Deco no es un problema la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid o los fichajes de Alexander Arnold y Huijsen. "Es muy importante tener un Madrid fuerte. Es muy importante tener jugadores fuertes, de élite, jugadores que la gente quiera ver. Creo que el Madrid tiene este tipo de jugadores, como nosotros", y vaticinó que la próxima temporada "va a ser muy difícil" porque el Real Madrid tiene "muy buenos jugadores de primer nivel. Es un gran equipo con jugadores fantásticos". Y destcaó que para el barça es bueno una Liga fuerte con clubes potenets como Real Madrid o Atlético.

También era inevitable que en su larga conversación con 'BBC Sports' le preguntaran por Lamine Yamal y las comparaciones habituales entre el joven delantero de Mataró y toda una leyenda como es leo Messi. "Lamine es Lamine. Leo es Leo. Leo fue el mejor jugador de la historia de este club, para mí, el mejor jugador de la historia", comentó Deco, poniendo las cosas en su sitio.

Messi es Messi, y cree en Lamine Yamal

Eso no resta un ápice su fe en Lamine Yamal y de ahí la apuesta que ha hecho el Barça por él. "Todo el mundo se vuelve loco cuando ve a Lamine jugar al fútbol. Pagarías por ir a verlo al estadio. Es especial y quería quedarse porque cree en el proyecto. Se merece un mejor salario", dijo sobre su reciente renovación. "Será uno de los mejores jugadores del mundo. Debemos respetarlo como jugador, pero no olvidemos que tiene 17 años", advirtió.

En cuanto a las comparaciones, Deco insiste en que nunca es fácil entrar en ese juego, "pero Lamine, en cuanto a calidad, puede hacer historia como Leo. Pero, claro, para hacer historia, necesita un buen equipo que lo respalde", resalta.

La clave es, para el ejecutivo azulgrana, encontrar el equilibrio, proteger a Lamine Yamal como en su día hicieron con Leo Messi para que creciera. "Intentamos que no lo haga todo, porque, ya sabes, a veces los patrocinadores y todo el mundo quieren su camiseta o su tiempo", explicó Deco. "A veces no podemos controlarlo todo, pero la gente ve su magia, dentro y fuera de la cancha. Quieren tener una parte de él y tenemos que ayudarle a conseguirlo", concluyó.

