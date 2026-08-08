Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jorge MessiMuere Jorge MessiBarcelona - Nottingham ForestClasificación Tour Francia Femenino 2026Horario Carrera MotoGPDónde ver Real Madrid - FerencvarosSprint MotoGPClasificación MotoGPManchester City - AtléticoFerran TorresLamine YamalTour de Francia femenino hoyReal Madrid - FerencvarosEtapa 9 Tour Francia femeninoCubarsíÁlvaro CortésPadre RodriLeo MessiSeguridad SocialAnder BasurtoSanti MillánCuándo juega AlcarazFichajes Real MadridPS PlusOutdoor
instagramlinkedin

FC Barcelona

Deco quiere más: Tommy Marqués, el siguiente en salir

El Barça sigue incrementando la partida de ingresos con la venta de varios canteranos

Tommy Marqués, tras su debut con el primer equipo: "Es un sueño; el Barça es el club de mi vida"

Tommy Marqués, tras su debut con el primer equipo: "Es un sueño; el Barça es el club de mi vida"

Tommy Marqués, tras su debut con el primer equipo: "Es un sueño; el Barça es el club de mi vida" / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Tomàs Andreu

Tomàs Andreu

La inminente incorporación de Rodri al proyecto deportivo del Barça 2026-27 ya se deja sentir. No cabe duda que Hansi Flick sumará un refuerzo de lujo a la plantilla, aunque este fichaje inesperado a todas luces conllevará algunos ajustes imprescindibles respecto la planificación inicial. A estas alturas, Deco tendrá que seguir exprimiendo su fórmula mágica para cuadrar los deseos de unos y otros: más traspasos para generar nuevos ingresos.

El aterrizaje de Rodri, que muy bien podría producirse a lo largo del fin de semana, incrementará la superpoblación ya existente de centrocampistas en la nómina de Flick. Toca aligerar la plantilla y es evidente habrá más salidas de las previstas ya sea en forma de cesión o traspaso.

En los últimos días, tanto Deco como Flick han mantenido varias reuniones con los jugadores más jóvenes que han participado en este arranque de pretemporada para clarificar su situación de cara a la presente temporada. Unos, como Diarra, Alex González y Gistau, ya saben que toca regresar a la disciplina del Barça Atlètic. Otros, como sucede con Tommy Marqués, han asumido que ha llegado el momento de buscar nuevo destino.

La cantera, una 'palanca' inagotable

Es incuestionable que Marqués necesita seguir creciendo en su juego y en este nuevo Barça 26-27, los minutos en el centro del campo van a estar muy cotizados. Motivo de peso para buscar aires nuevos más allá del Spotify Camp Nou. Sin embargo, el otro gran motivo para incentivar la marcha del canterano no es otro que el generar ingresos económicos adicionales que permitan afrontar operaciones de mercado que no estaban sobre la mesa hace algunas semanas.

El Barça necesita hacer caja y Tommy Marqués puede ser un buen recurso. Su cláusula de rescisión está tasada en 20 millones de euros, aunque el club cerraría su marcha por una cantidad sensiblemente inferior.

En las últimas horas ya han trascendido algunas supuestas ofertas procedentes del City, Dortmund y Braga. Desde Portugal sí han confirmado que el Braga estaría en disposición de afrontar una operación similar a la que llevó a cabo el pasado verano cuando firmó a Pau Víctor con un traspaso de 12 millones de euros más 3 en variables.

Noticias relacionadas y más

Casadó, en lista de espera

La marcha de Tommy Marqués no será la única en el centro del campo del Barça. El nombre de Casadó figura en todas las quinielas para abandonar la plantilla azulgrana dejando otra importante fuente de ingresos en el presupuesto de la próxima temporada. De momento, las negociaciones siguen sin cristalizar, aunque todo apunta a que el canterano se sumará al fútbol saudí por una cifra próxima a los 40 millones de euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL