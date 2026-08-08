Deco quiere fichar al Cuti Romero para el Barça tras la salida de Araujo; Flick tiene dudas

La salida de Ronald Araújo rumbo al Liverpool ha cambiado los planes del Barça en apenas unas horas. El club azulgrana ha alcanzado un acuerdo verbal con el conjunto inglés para la cesión del central uruguayo, que jugará la próxima temporada en Anfield y que tendrá además una opción de compra para los ‘reds’. Una operación inesperada tras la cual Deco y la dirección deportiva culé observarán el mercado para cubrir un hueco que, hasta este momento, el conjunto azulgrana no tenía previsto ocupar de forma prioritaria.

En este nuevo escenario aparece con fuerza un nombre que lleva tiempo en la agenda azulgrana: Cuti Romero. El central argentino siempre ha gustado en el Barça por su perfil, su carácter competitivo y su capacidad para defender hacia delante, pero hasta ahora su incorporación no pasaba de ser una posibilidad más dentro de una lista de candidatos. La salida de Araújo apunta a convertir esa posibilidad en una alternativa mucho más concreta. Si Deco busca un central de garantías, Romero reúne buena parte de las condiciones.

El Cuti Romero, ante Mbappé, en la final del Mundial de Qatar 2022 / Friedemann Vogel / EFE

El Cuti lleva todo el verano decidido a abandonar el Tottenham y el club londinense está dispuesto a estudiar su salida. El Inter de Milán se había movido con fuerza por él y su director deportivo, Piero Ausilio, llegó a reconocer públicamente que estaban intentando cerrar la operación.

El gran rival del Barça, sin embargo, es el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco lleva meses detrás del central argentino y volvió a activar su interés este verano después de que el intento del año pasado no fructificara por las exigencias económicas del Tottenham. Esta vez los rojiblancos han avanzado en conversaciones, especialmente con el futbolista. De hecho, las últimas informaciones apuntan a que el club madrileño está negociando directamente con Tottenham tras alcanzar un principio de acuerdo con el jugador.

Lisandor Martínez junto al 'Cuti' Romero / Andrew Couldridge / REUTERS

Sin embargo, la irrupción del Barça puede alterar una operación que parecía encaminada hacia el Metropolitano. El club azulgrana siempre ha tenido a Romero en su radar, pero la situación ha cambiado considerablemente después de la marcha de Araújo. Romero, a sus 28 años, ofrece experiencia al máximo nivel, jerarquía y un perfil competitivo que podría complementar a Pau Cubarsí. Los obstáculos siempre han sido económicos, motivo por el cual el Barça siempre ha priorizado la opción de una cesión.

En cualquier caso, no es el único nombre que maneja el Barça. Como avanzó SPORT, Aymeric Laporte también está en esa lista y su candidatura tiene un elemento diferencial: su condición de zurdo. Su rendimiento durante el Mundial, formando precisamente pareja con Cubarsí, reforzó el interés de la dirección deportiva. Laporte regresó al Athletic el pasado verano procedente del Al-Nassr y tiene contrato hasta 2028.

Aymeric Laporte también está en la agenda del Barça / Agencias

La plantilla de Hansi Flick tiene alternativas para sobrevivir a la salida de Araújo. Cubarsí es el líder de la zaga, mientras que Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín y Álvaro Cortés, con el que se cuenta para el primer equipo, pueden ocupar el eje defensivo en diferentes escenarios. Precisamente Flick ha mostrado confianza en los jóvenes y en las soluciones internas.

El Barça vuelve a mirar al mercado. La operación Araújo libera espacio salarial, ya que el Liverpool asumirá el 100% de su ficha. Romero gana enteros y la aparición del conjunto azulgrana en el mercado puede cambiar la disposición de las fichas en el tablero.