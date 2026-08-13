Deco quiere dar un golpe final de mercado para reforzar el Barça

El Barça afronta la recta final de mercado en un escenario que puede ser muy movido. El club blaugrana espera cerrar la salida de varios futbolistas en los próximos días con ingresos importantes y afianzar así el límite salarial para inscribir a los jugadores que faltan. El objetivo claro es traer a un delantero -con Julián Álvarez manteniéndose como gran prioridad-, Rodri y Cancelo, pero la dirección deportiva trabaja en alguna incorporación más. Deco desea, al menos, fichar a un central de primer nivel y de perfil zurdo en los últimos días de mercado y si los números lo permiten. Es una decisión que tiene clara desde hace semanas a pesar de que ha generado debate interno.

Deco consideraba ya desde el inicio del verano que la parte central de la defensa necesitaba un refuerzo de entidad. Es por ello que se movió para intentar traer a Alessandro Bastoni, del Inter, aunque finalmente esta opción quedó descartada al no haber consenso deportivo y considerar que su tasación era demasiado alta. El tema del central quedó algo aparcado, pero la salida de Araujo ha reabierto esta posibilidad y el Barça está decidido a ir a por uno.

También es cierto que Hansi Flick nunca ha considerado prioritario reforzar esa posición. Si el Barça le mejora la plantilla, el técnico estará satisfecho, pero el alemán considera que todos los esfuerzos deben centrarse en el delantero centro. Y, a partir de ahí, si hay opciones se valorará la mejor opción para subir la competitividad de la plantilla. Flick está muy satisfecho con la pareja Cubarsí-Gerard Martín, pero entiende que el club quiera apuntalar la posición si algún futbolista de nivel se pone a tiro. La plantilla también cuenta con Christensen y Eric Garcia, aunque éste último jugará muchos minutos como lateral durante este curso. Además, existe la opción del canterano Álvaro Cortés, que convence, pero se considera que vendría bien la llegada de un futbolista más veterano para quedar bien cubiertos.

El Barça lleva días moviéndose en el mercado para encontrar ese mirlo blanco de calidad que haga dar un salto de calidad a la zaga. Un futbolista del estilo de Íñigo Martínez, que aporte solvencia y rendimiento inmediato, y que se ajuste al arriesgado estilo de juego de Hansi Flick. No es fácil porque los centrales zurdos van muy buscados en el mercado y los precios son altísimos. Y aquí sí que el Barça busca una buena oportunidad de inversión.

El nombre de Aymerich Laporte ha ganado protagonismo en los últimos días. El entorno del jugador del Athletic ofreció la posibilidad asegurando que existe una cláusula de salida asequible. El Barça tomó nota en su momento y se valoró la operación. Es el candidato perfecto, pero habrá que ver si en los próximos días el club decide acelerar esta incorporación. Es evidente que Laporte sí que se adaptaría de una forma rápida al equipo ya que compartió posición con Cubarsí durante el Mundial y su rendimiento fue espectacular. El principal problema aquí es que el entorno del Athletic asegura que no existe tal cláusula de salida y, evidentemente, el conjunto vasco no negocia nada.

En las últimas horas también ha surgido el nombre de Castello Lukeba, central del Leipzig, que ha sido seguido muy de cerca por los ojeadores del Barça durante todo el año. Se trata de un futbolista en clara proyección, con una buena salida de balón y mucha fuerza. Flick tiene buenos informes de él y siempre ha estado en las listas del Barça, aunque aquí habría que sacar el talonario para poder incorporarle a corto plazo.

Lo que queda claro es que el Barça no ha cerrado la carpeta del central. Más bien al contrario. Primero van a intentar firmar al delantero, a Rodri y a Cancelo -estos dos últimos están casi hechos- y luego se abordará el tema del defensa. Es el golpe final que quiere dar Deco para completar un mercado de primer nivel.