Deco: "Nunca se ha puesto sobre la mesa el regreso de Messi"

Deco se hace escuchar. El director de fútbol del Barcelona atendió, durante su reciente viaje a Brasil, de carácter particular, al portal GE.com, del grupo Globo, el medio digital deportivo con más audiencia del país, y resultado de ello es una larga conversación de más de una hora y cuarto que este viernes ha visto la luz pública.

Y, en esta larguísima entrevista, Deco hace un repaso a su trayectoria en el mundo del fútbol, desde su exitosa etapa como jugador hasta su actual función de ser el máximo responsable ejecutivo del área deportiva del Barça.

Deco, en el acto de relanzamiento del 'Instituto Deco 20' / @arenadecobeach

Uno de los aspectos que le fueron preguntados a Deco es si es factible o no el regreso de Leo Messi, el mayor futbolista que nunca vistió la camiseta blaugrana, para afrontar un 'last dance' en su Barça antes de colgar las botas. El director de fútbol habla claro y sin rodeos.

"Este asunto es complejo. Ya se ha hablado mucho de él en la campaña presidencial. Se utilizó su nombre todo el tiempo. Messi es el mejor jugador de la historia del Barcelona; para mí, el mejor jugador de la historia del fútbol o uno de los mejores", empieza exponiendo.

"Nos gustaría que el fútbol fuera eterno en todos los aspectos; hay muchas cosas que nos gustaría que lo fueran, pero se acaban. Tienen un principio, un desarrollo y un final. Especular sobre eso me parece un poco sin sentido", apunta.

Como director de fútbol, Deco está al tanto de todos los contactos, sondeos y decisiones del área deportiva. Por eso, desde su posición privilegiada, aclara si ha habido o no la posibilidad real de que Leo vuelva a enfundarse la camiseta blaugrana: "este escenario de regreso, en realidad, al menos desde que estoy allí, nunca se ha puesto sobre la mesa", asegura.

Es más, afirma que no se han producido contactos. "Que Leo Messi o alguien de su entorno llame y diga: 'Oye, quiero volver, quiero jugar', no ha ocurrido. Todo eso ha sido mucho rumor, muchas cosas irreales", sentencia.

Deco no tiene constancia de que el crack de cracks argentino haya expuesto su deseo explícito de afrontar una segunda etapa como futbolista de la primera plantilla del Barça. "Él no ha manifestado esa voluntad; hizo una publicación en Instagram diciendo que algún día le gustaría volver, pero no lo especificó. Hablar de este tipo de cosas con un jugador tan grande como Leo carece un poco de sentido si no hay nada real ni concreto", concluye.

Deco, que fue compañero de Leo en el vestuario, se posiciona a favor de un homenaje, pero recuerda que su organización depende de otras instancias dentro del club y no del área deportiva. "Es obvio que el día que a Messi se le tenga que hacer un homenaje, esto no es algo que dependa de mí", expone.

El director de fútbol desconoce si fue una sorpresa para el club la visita de Leo Messi a las obras del Spotify Camp Nou, que se produjo en noviembre, aprovechando la estancia del crack en la Ciudad Condal antes de jugar una serie de amistosos con la Albiceleste en la fecha FIFA.

"Creo que iba con la selección y estaba en el hotel, no se quedó en casa. Al final salió a dar una vuelta y entró en el Camp Nou. Creo que fue más o menos así, por lo que tengo entendido", indica Deco.