¿Fichará el Barça en enero? Deco lo deja claro

El director deportivo del Barça, Deco, descartó prácticamente fichar en el mercado de enero: "Hemos sufrido con las lesiones, pero hemos ido superando diversas situaciones por lo que ahora estamos bien. El mercado de enero es muy difícil. Encontrar algo que mejore es prácticamente imposible. Es cierto que el Barça ha aprovechado algunos mercados de invierno bien con jugadores como Davis o Aubameyang, que ayudó mucho en la época de Xavi, pero no estamos en esa situación para enero".

Deco señaló que la decisión es deportiva y no económica: "La realidad es que es muy difícil encontrar jugadores de calidad que se acoplen al Barça en un mercado como este. Insisto en que no creo que estemos en este tema para enero", afirmó en el programa 'Que t'hi jugues' de la 'Cadena Ser'.

Para explicar el contexto de fichajes, Deco comentó que lo básico es que han construido un equipo muy definido, que deberán ir mejorando: "Cuando pensamos la plantilla, teníamos claro las innovaciones que queríamos hacer. No es solo esta temporada sino que pensamos también a futuro. El equipo se comenzó a construir la pasada temporada y la idea es consolidar a este equipo. Vamos trabajando en eso y vamos pensando para el futuro y estamos contentos".

Sobre la posible salida de Ter Stegen en enero, Deco comentó que "lo primero es que tenga el alta y pueda ir convocado con el equipo. Ter Stegen debe recuperarse y cuando esté disponible va a decidir el entrenador. El volverá con la intención de jugar y puede ser primero, segundo o tercer portero. Eso ya se verá. Tiene contrato con el Barça y eso es lo que hay más claro".