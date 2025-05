Deco pone freno: "No debemos caer en fichar jugadores innecesariamente"

El Barça tiene la mirada puesta en preparar la próxima temporada tras superar con creces la expectativas en la 2024/25. Los azulgranas levantaron la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Liga, un triplete nacional que se quedó a las puertas de la Champions League en las semifinales ante el Inter de Milán. Aun así, la dirección técnica tiene claro que se deben reforzar algunas posiciones del equipo para volver a competir pot todo el año que viene.

La portería es una de las posiciones marcadas en rojo por Deco y la primera opción es Joan García. Además, los culés creen que se necesita otra pieza en el ataque para dar descanso a Raphinha o a Lamine Yamal y suenan con fuerza los nombres de Luis Díaz y Marcus Rashord. Eso sí, el director deportivo del club tiene claro que no se debe fichar por fichar y se debe apostar por dar continuidad al bloque e ir mejorando el club con aciertos en el mercado.

Deco habló sobre la situación del Barça tras una temporada exitosa con Flick en el congreso internacional de la Asociación Nacional de Directores de Fútbol, Fútbol Sala y Fútbol Playa de Matosinhos (Portugal). El director deportivo azulgrana se mostró muy satisfecho por los resultados de su equipo: "Los éxitos de esta temporada son el resultado de lo que viene haciendo el club en los últimos años".

Flick y Deco ya piensan en la próxima temporada / FC Barcelona / SPO

El plan era claro: mantener la base del equipo y invertir en un entrenador que ayudara a la gestión de los jóvenes talentos: "Era importante resolver algunos problemas internos, teniendo como prioridad fortalecer la plantilla y la estructura del club. Pensábamos que esto mejoraría al equipo. Los clubes deben tener estructuras muy sólidas, independientes de los entrenadores, para no depender de ellos", explicó Deco.

Las mejoras fueron evidentes desde el principio de curso. El Barça de Flick enamoró y ganó tres títulos, aunque ya se han puesto a trabajar para preparar la nueva temporada: "Ningún club va a ganar todos los años, simplemente necesita competir cada año. Tenemos margen para crecer unos años más. No debemos caer en la tendencia de fichar jugadores innecesariamente. Tenemos que ver lo que tenemos y lo que necesitamos conseguir. Los equipos ganadores del Barcelona tenían jugadores que llegaban al club con un nombre y otros que querían ganar cosas importantes. Eso es lo que está sucediendo ahora”.

"Joao Félix se portó muy bien con nosotros"

El verano pasado, el plan del Barça fue algo diferente. Una de las incorporaciones fue Joao Félix, cedido del Atlético de Madrid, aunque su paso por Barcelona no fue el esperado y los azulgranas no apostaron por su continuidad.

Joao Félix se lamenta tras la derrota ante el Feyenoord / AFP

“Se portó muy bien con nosotros. No pudimos ficharlo y acabó yéndose al Chelsea y luego al Milan. A veces los jugadores tienen que tener paciencia, porque el fútbol no se trata solo de buenos momentos. Parece que uno se rinde fácilmente en los malos momentos. El fútbol es duro, a veces injusto”, confesó Deco

"Ronaldo es y será historia de Portugal"

Aprovechando su paso por Portugal, Deco habló sobre la situación de Cristiano Ronaldo en la selección nacional. El azulgrana consideró una "falta de respeto" cuestionar la importancia de Cristiano Ronaldo en el actual equipo de Roberto Martínez.

"Esa pregunta ni siquiera se aplica a mí, porque ni siquiera soy entrenador. Cristiano es y será la historia de Portugal. Tenemos un equipo fantástico, increíble y un futuro brillante por delante”, analizó el director deportivo del Barça.

Cristiano Ronaldo en el partido ante Dinamarca / @cristiano

También fue preguntado por Gyokeres y un posible interés del Barça, pero Deco lo negó: "No voy a hablar del mercado porque no es el momento, pero es un gran jugador que hizo mucho por el Sporting. Ahora mismo no estamos en esa situación".