Deco plantea dudas respecto a su futuro en el Barça: "No sé si me quedaré los cinco años con Laporta"

Deco fue uno de los nombres propios que salió más reforzado de la clamorosa victoria electoral de Joan Laporta. Víctor Font y la oposición colocaron al director deportivo en el centro de la diana; sin embargo, todos los ataques no tuvieron efecto en las urnas, donde los socios respaldaron masivamente al actual dirección de la entidad.

El debut de Deco como máximo ejecutivo deportivo es obra de Laporta, que confía ciegamente en sus aptitudes y que, una vez más, no dudó en empoderar a un exfutbolista sin experiencia previa en el cargo. Y el ejecutivo luso-brasileño, obviamente, está muy satisfecho del entorno profesional de su día a día y del trabajo realizado.

"Estos dos últimos meses han sido complejos, pero hemos conseguido mantener al equipo al margen de todo eso. Joan Laporta ganó y tiene cinco años más de mandato para consolidar el proyecto que se está llevando a cabo", aseguró en una entrevista al portal brasileño GE.com, donde analizó un posible regreso de Leo Messi al club.

Laporta, que el próximo 1 de julio empezará un nuevo mandato, cuenta con Deco. Sin embargo, con su visión pragmática, el director de fútbol quiere aprovechar su momento actual en la entidad sin especular demasiado sobre lo que ocurrirá en el futuro cuando le preguntan cuánto tiempo permanecerá en el cargo.

"Es muy difícil hacer planes así a largo plazo. Tengo una cuestión personal que siempre será la más importante para mí: la familia. A ver cómo va mi vida. Hoy estamos contentos en Barcelona. Probablemente tenemos un mandato de cinco años. No sé si voy a estar los cinco años porque necesito trabajar bien cada año para que las cosas continúen", indica.

Orgullo por cómo compite el Barça

Según Deco, el proyecto deportivo va por el camino correcto: "el equipo se ha ido consolidando como un conjunto competitivo. Ganar es una consecuencia. Hoy hemos logrado reconstruir un equipo para poder luchar por el título frente a un Real Madrid fuerte, un Atlético de Madrid fuerte y frente a clubes europeos que fichan y que han gastado más que nosotros en los últimos años", asegura.

Flick tutela la evolución de Lamine Yamal / Quique García / EFE

Deco tiene plena empatía personal y profesional con Hansi Flick, una sociedad desde los despachos y el banquillo que ha fortalecido el innegociable ADN blaugrana: "tenemos también la suerte de contar con jugadores jóvenes que se han ido consolidando, tomar decisiones acertadas en cuanto a fichajes, y tenemos un equipo que puede competir y creo que eso es lo que estamos haciendo", destaca con orgullo.

El ejecutivo luso-brasileño apoya sin restricciones el trabajo del técnico alemán, con quien comparte una misma visión futbolística. Preguntado por una posible debilidad defensiva del equipo, Deco hace pedagogía de cómo juega este Barça.

"La cuestión defensiva no es de un jugador, es una cuestión de idea —asegura—. Nuestro entrenador tiene una idea de juego que es agresiva, basada en la presión. Cuando bajas un poco la intensidad y esa capacidad de presionar, de jugar arriba, no puedes ser tan eficaz. Eso acaba teniendo repercusión en los espacios atrás, pero el equipo ha evolucionado mucho en ese aspecto".