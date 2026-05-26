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FC Barcelona

Deco, "orgulloso" de poder formar parte de este Barça

Deco, director deportivo del Barça, muestra su felicidad por haber ganado Liga y Supercopa de España

Hansi Flick (centro) y Deco (derecha, sentado junto a Alexanko) en las gradas del estadio Johan Cruyff

Hansi Flick (centro) y Deco (derecha, sentado junto a Alexanko) en las gradas del estadio Johan Cruyff / Valentí Enrich

SPORT.es

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Deco, director deportivo del Barça, está en plena vorágine de reuniones y más reuniones con el objetivo de planificar (y ejecutar) la plantilla de cara a la próxima temporada. Tras acabar la temporada, de hecho, ha realizado muy pocas declaraciones y se ha dedicado a trabajar. Sin embargo, ha encontrado un hueco para reflexionar en su cuenta de Instagram y mostrar el "orgullo" que siente por formar parte de este proyecto blaugrana.

El ejecutivo culé se muestra encantado por el trabajo que está realizando Hansi Flick en la primera plantilla, a la que intenta dotar de todos los recursos posibles para que siga ganando. No es fácil porque, de momento, el club sigue teniendo problemas económicos y, de hecho, aún no puede operar con normalidad en el mercado de fichajes.

Deco, director deportivo del FC Barcelona

Deco, director deportivo del FC Barcelona / DANI BARBEITO

Pese a ello, el mensaje es meridiano y Deco arranca con un exclamatorio "¡LaLiga y Supercopa de España!", los dos títulos ganados por el Barça esta temporada que llega a su fin oficialmente el próximo 30 de junio, ya con el Mundial en marcha.

"Felicitaciones a todo equipo por el compromiso y talento, cuerpo técnico y a todos los trabajan día a día por nuestro Club. Gracias a los Culers por el apoyo constante. Orgulloso de seguir haciendo parte de este trabajo.

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