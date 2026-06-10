Deco no se olvida de Remiro

Hace solo unas semanas ya adelantamos que en la carpeta de refuerzos para la temporada 2026-27 figuraba un capítulo especial dedicado a la portería. Es indudable que Joan Garcia ya ha adquirido el status de incuestionable, sin embargo, el baile de nombres que debe acompañar al de Sallent es toda una incógnita.

El expediente de la portería es voluminoso y está plagado de todo tipo de incógnitas. Hansi Flick y Deco coinciden en que sería necesario buscar una nueva alternativa para cubrir las espaldas de Joan García a lo largo de una temporada con un calendario tan apretado. Sin ir más lejos, esta pasada campaña, el meta ya sufrió algunos percances físicos que le obligaron a perderse varios encuentros.

Desde el área deportiva se pretende elevar el nivel competitivo en la portería y para ello se trabaja en acudir al mercado en busca de una inversión razonable y capaz de ofrecer un rendimiento de primer nivel. Máximas exigencias que tienen nombre y apellido: Álex Remiro.

La figura del meta de la Real Sociedad ya salió a la luz hace semanas. Desde SPORT incluso relatamos un cumbre que mantuvo Deco con los agentes del futbolista en Barcelona. En esa cita se confirmó el interés del Barça, aunque se plantearon diversos requisitos necesarios para que la operación llegara a buen puerto.

Ha transcurrido más de un mes desde el encuentro y lo cierto es que los contactos entre el entorno del futbolista y la dirección deportiva del Barça se han mantenido. El gran problema es que antes de abordar el traspaso de Alex Remiro con la Real es imprescindible resolver la cuestión de los porteros con contrato en vigor.

Antes de entrar, dejen salir. Y ahí es evidente que el tema de Ter Stegen sigue enquistado. El alemán no solo está con contrato sino que además el coste de su ficha condiciona en buena medida el mercado azulgrana. Es imprescindible rescindir el contrato o cerrar una nueva cesión antes de plantearse otro fichaje bajo palos.

En el caso de Szczesny, los condicionantes son menores. Su contrato contempla una cláusula de rescisión unilateral que solo exige una liquidación próxima a los dos millones de euros. Un factor menor que habilitaría una plaza en la actual plantilla azulgrana.

Remiro se lo piensa

A todo esto, Álex Remiro ha decidido tomarse un periodo de reflexión. Tiene el interés del Barça sobre la mesa, al igual que una propuesta de renovación de la Real Sociedad. Y, por si fuera poco, periódicamente surgen rumores sobre propuestas de la Premier e incluso del Nápoles. Clásicos sondeos pre-mercado a la espera del desenlace final.

Deco y Flick quieren a Remiro -vieja apuesta de José Ramón de la Fuente-, el meta está por la labor de vestir de azulgrana, la Real ve con agrado el traspaso y el Barça está en disposición de abonar los 8 millones de euros que sellarían el acuerdo.

Solo se necesita tiempo para que el Barça resuelva el apartado de las salidas mientras Remiro aguante paciente a la vuelta de sus vacaciones. Hoy por hoy, los canales de comunicación siguen abiertos. Flick quiere otro portero, Deco apuesta por Álex Remiro mientras todos esperan que Ter Stegen y Szczesny se puedan desvincular en el transcurso de las próximas semanas.