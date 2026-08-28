Deco no se olvida del fichaje del central en la recta final del mercado

El FC Barcelona afronta los últimos cinco días de mercado con deberes por hacer. El fichaje de Julián Álvarez está prácticamente descartado por la postura inamovible del Atlético de Madrid, pese a que el club azulgrana mantiene abierto ese frente hasta el final del verano. Por otro lado, Deco trabaja en las salidas de Héctor Fort, Marc Casadó, Guille y Toni Fernández y Álvaro Cortés. Si el zaragozano abandona la disciplina, el portugués irá a por un central.

La operación principal del Barça durante este mercado era cerrar a Julián Álvarez para reforzar una delantera mermada tras las salidas de Lewandowski y Ferran Torres. Sin embargo, la postura del Atlético de Madrid, que se ha negado a negociar con el conjunto catalán en todo momento, ha dejado al equipo de Hansi Flick huérfano de un nueve en la plantilla.

Deco ha centrado todos sus esfuerzos en fichar a Julián / Europa Press

El FC Barcelona, como reconoció Joan Laporta, mantiene abierto el caso hasta el final del mercado, pues no quieren dejar tirado al delantero argentino. Aun así, los azulgranas saben que la opción está prácticamente descartada, tras las declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín después del sorteo de la Champions.

Paralelamente, el Barça ultima cinco salidas en estas últimas horas de mercado. Héctor Fort, rumbo a la Real Sociedad, y Álvaro Cortés, al Amberes, están próximos a abandonar el conjunto catalán, mientras que los primos Fernández, Toni y Guille, y Marc Casadó también saldrán en este tramo final, después de ser descartados por Hansi Flick a inicios de agosto.

La salida de Álvaro Cortés condiciona la llegada de un central

En función de las salidas, especialmente de la de Cortés, el Barça podrá tirar adelante la operación de un central. Tal y como avanzó SPORT, el club azulgrana tiene muy encarrilada la llegada de un joven defensor zurdo, del que todavía no ha trascendido el nombre. El FC Barcelona, con Deco a la cabeza, ha reactivado esa opción en los últimos días, después de dejarla de lado para centrarse en fichar a Julián.

A principio de mercado, Jorge Salinas aparecía como la alternativa favorita. Sin embargo, el Racing reclamó en todo momento los 16 millones de euros de su cláusula de rescisión, una cantidad que los azulgranas no estaban dispuestos a pagar. Por otro lado, recientemente han sonado Lukeba, Inácio o el neerlandés Ruud Nijstad.

A falta de conocer el nombre definitivo para el centro de la zaga, Deco ha cerrado este verano tres fichajes de impacto: Adeyemi, Gordon y Rodri. Los dos primeros ya han dejado su sello en los dos primeros partidos ligueros del FC Barcelona, mientras que el centrocampista realizó este pasado jueves su debut con la elástica azulgrana.