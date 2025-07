Rafa Alkorta: "Lo de Deco con Nico Williams sobra, es inaudito y me parece fatal"

Mientras se acaba de definir el posible fichaje de Nico Williams por el FC Barcelona, desde el entorno del Athletic Club siguen llegando las opiniones que caldean la operación. En esta ocasión se trata de Rafa Alkorta, quien no dudó en calificar como "turbio" todo lo que rodea a la operación en su intervención en El Larguero de la Cadena Ser.

Rafa Alkorta habla desde la autoridad que le otorga su trayectoria como futbolista a nivel de clubes con el Athletic Club (1987-1993 y (1997-2002) y Real Madrid (1993-97) y de la Selección, que además tuvo una continuidad en los despachos como director deportivo del Athletic Club (2019-22). De ahí que entrara a valorar la posible salida de Nico Williams al FC Barcelona, siendo muy crítico con su presidente Joan Laporta y especialmente con su director deportivo Deco.

Cosas "turbias"

En cualquier caso, durante su habitual participación en El Larguero de la Cadena Ser, Rafa Alkorta se mostró muy crítico con el Barça. "Lo de Deco con Nico Williams sobra, es inaudito y me parece fatal", aseguró el exinternacional vasco pues considera que el director deportivo azulgrana no debería haber verbalizado públicamente el interés del Barça por Nico Williams, ni tampoco presionar al jugador.

"Lo he dicho varias veces, el año pasado pasó algo parecido y no sé si porque preveían que no lo iban a poder inscribir", comentó Alkorta recordando la situación que se produjo con Dani Olmo un año antes. "Me parece fenomenal que desde Barcelona aseguren que va todo bien y que van a pagar todo el dinero, pero también me parece bien que los representantes de Nico quieran tener la seguridad de que su jugador no se vaya a perder ningún partido".

Rafa Alkorta defendió la actitud de Nico y su representante en las negociaciones con el Barça. "Si pasa esto es porque vuelve a haber ya algo, pues, un poco turbio como el año pasado, que si la regla del 1:1 sí... o eso o nos engañan a todos y está todo hecho", concluyó Alkorta.

El exdefensa central del Athletic Club y del Real Madrid se remitió a lo que sucedió un año antes cuando el Barça finalmente cerró el fichaje de Dani Olmo en detrimento del de Nico Williams. "Me parece increíble porque el año pasado parece que el fichaje estaba hecho, pero la verdad es que siempre pasa algo y no hay nada limpio", sentenció Rafa Alkorta respecto al caso.