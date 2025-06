Deco: "¿Nico y Lamine? Esto no es un club de amigos, pero si se llevan bien, mejor"

La dirección deportiva del FC Barcelona, encabezada por Deco, está trabajando en la incorporación de un extremo que aumente el nivel del equipo a partir de la próxima temporada. El nombre de Nico Williams es el favorito por el momento, con quien el club blaugrana ya habría alcanzado un acuerdo para ficharlo. Ahora faltaría efectuar el pago de la cláusula de rescisión, estipulado en 62 millones de euros, un precio algo inferior al de Luis Díaz, quien ha quedado relegado como principal candidato.

"Necesitamos reforzar este puesto. Como extremos solo tenemos a Lamine y a Raphinha porque Ferran cada vez más se está convirtiendo en un delantero. Cuando no tenemos a Lamine o Raphinha el nivel del equipo baja. Después los nombres para reforzar esta posición están en función del precio y de la calidad", expresaba Deco en una entrevista concedida a 'La Vanguardia'.

Preguntado sobre si Nico Williams encaja en estos parámetros, el director deportivo del Barça respondió: "Hay un criterio claro para que un jugador pueda venir al Barça, primero que crea en el proyecto. Lo de Nico no se dio la temporada pasada, aunque para mí entonces era más prioritaria la operación de Dani Olmo. Tanto Nico como otros jugadores a día de hoy demuestran ganas de venir. Si las circunstancias de Nico se dan, pues vamos a intentarlo".

El Athletic, que no pondrá ninguna facilidad en la negociación, se remite a la cláusula de rescisión para liberar al futbolista y Deco es muy consciente de ello.

"Para fichar a un jugador hay que seguir los pasos correctos. Primero hablas con sus agentes, luego hablas de situaciones contractuales y luego miras si su club requiere la cláusula o está abierto a negociar. En el caso de Nico es muy claro, tiene una cláusula. Nos hemos reunido con su agente para saber lo que quiere el futbolista y a partir de ahí vamos a ver si es posible", dijo al ser preguntado sobre si habrá espacio salarial para inscribirlo, a diferencia del curso pasado.

Su relación con Lamine Yamal

Por todos es sabido que la amistad entre Nico Williams y Lamine Yamal va mucho más allá de los terrenos de juego, cuando han compartido vestuario en la selección española.

Deco reconoció que "nos preocupa siempre la armonía del vestuario" porque "tenemos un vestuario muy bueno y queremos mantenerlo". Aunque aseguró que lo más importante es que "jugadores como Nico o Luis (Díaz) u otros nombres son futbolistas que quieren venir", añadiendo que "son gente buena, que tienen hambre y ganas de seguir triunfando".

Ahora bien, Deco también quiso dejar claro en la citada entrevista que la amistad entre los dos delanteros no estaría allanado el camino de Nico al Barça.

"El nombre de Nico ya lo teníamos en la mesa la temporada pasada. La idea de Nico siempre la hemos tenido. El hecho de que sean amigos está bien pero no le vamos a poner la tarjeta de amigos, esto no es un club de amigos, aquí venimos a trabajar y a intentar ganar. Luego, si se llevan bien, mejor. Lo más importante es que tenga la sintonía y la idea clara de lo que estamos buscando. Si esto es así será amigo de todos. Si cerramos un extremo ya no llegarán más fichajes de este nivel", concluyó.