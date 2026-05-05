Deco mueve fichas en silencio mientras crece el ruido mediático

En los últimos días, el entorno del Barça se ha visto inundado de nombres. Futbolistas que “gustan”, oportunidades de mercado y posibles fichajes aparecen a diario, generando un ruido constante que, en muchos casos, deriva en cierto pesimismo entre la afición. No tanto por la calidad de los nombres que surgen, sino por la cantidad inabarcable, que dificulta al aficionado discernir cuáles responden a un interés real. “Si salen cinco nombres cada día, ¿cómo sé yo por cuál el Barça está verdaderamente interesado y por cuál no?”, se pregunta más de uno. Sin embargo, conviene poner contexto: la planificación deportiva no empieza ahora, ni mucho menos.

El trabajo del área deportiva, con Deco al frente y un scouting liderado por Joao Amaral, lleva meses en marcha. Lo que ahora trasciende no es más que la fase visible de un proceso largo: seguimientos, informes y reuniones con agentes para conocer situaciones contractuales. Eso no implica que el Barça quiera fichar a todos los jugadores que aparecen publicados. Aunque muchas veces se confundan los términos, hay una diferencia clara entre “interesa” y “se va a fichar”.

Un mundo repleto de intereses

En el fútbol actual, además, intervienen muchos más factores. Los agentes juegan su papel y, ante el más mínimo contacto, tienden a amplificar el interés para colocar a su futbolista en el escaparate mediático y presionar a otros clubes. Por eso, muchos nombres que salen no son inventados, pero sí pueden estar sobredimensionados.

Un ejemplo reciente es el de Anthony Gordon. El extremo gusta —especialmente a Hansi Flick—, pero de ahí a que su fichaje esté cerca hay un trecho considerable. De hecho, su futuro apunta más hacia el Bayern de Múnich, que estaría dispuesto a realizar una inversión muy elevada. El Barça, en este caso, ha actuado como con muchos otros perfiles: informarse. En esa misma línea, en los últimos días hemos avanzado en SPORT reuniones de Deco con Jon Martín, Víctor Muñoz, Jesse Bisiwu, así como el interés en Vedat Muriqi. Sin embargo, esto no implica en absoluto que el club vaya a fichar a estos futbolistas, sino que responde a una dinámica habitual: encuentros y contactos para mantenerse al día de todo lo que se mueve en el mercado y conocer de primera mano la situación contractual de distintos jugadores.

Las ideas, claras

La hoja de ruta, en realidad, está bastante clara. El club busca un delantero centro con capacidad para decidir partidos, un extremo izquierdo con velocidad y desborde, y un central —preferiblemente zurdo— que refuerce la defensa. En ataque, el futuro de Robert Lewandowski sigue abierto. Aunque parece tener pie y medio fuera, hay una reunión pendiente entre Joan Laporta y su agente Pini Zahavi que será clave.

En defensa, la prioridad sigue siendo Bastoni, un perfil que encaja mucho, aunque las dificultades del mercado obligan a tener alternativas. Y ahí es donde entra el trabajo de Deco: no solo identificar objetivos, sino asegurar planes B, C, D e incluso Z. Porque el contexto tampoco ayuda. El próximo Mundial condiciona los tiempos, puede alterar precios y mantiene a clubes y jugadores en una espera estratégica.

En definitiva, el Barça no improvisa, sino que Se mueve, viaja, reúne y escucha. Pero una cosa es explorar el mercado y otra muy distinta ejecutar fichajes. Entre ambas, hay muchos matices que no siempre se reflejan en los titulares. Lo que está claro, es que va a ser un mercado de fichajes movido en el que nos vamos a divertir mucho y en SPORT te contaremos toda la última hora.