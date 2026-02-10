Deco: "Intentamos hacer lo mejor para Dro en todo momento"

Deco atendió en exclusiva a SPORT para analizar varios asuntos de la actualidad azulgrana. En un mercado con escaso movimiento marcado por la llegada de Cancelo, la salida de Dro sorprendió a todos. Este periódico adelantó la noticia antes de que muchas personas dentro del club fueran conscientes de la marcha del centrocampista, y el director deportivo se ha pronunciado ahora sobre una operación inesperada.

Una salida controvertida

"Nosotros pasamos dos o tres horas cada día con los jugadores pero no estamos en su cabeza. Intentamos hacer lo mejor para Dro en todo momento. Era un jugador que no jugaba en el Juvenil e intentamos que pudiera tener minutos porque creímos que era diferencial. Se ganó la posibilidad de venir a entrenar en el primer equipo porque Flick le gustó. Es un jugador que podría estar en el Juvenil A jugando en la Youth League porque es lo que le corresponde por su edad. Sin embargo, creo que se le ha dado la dimensión que se le ha dado a la noticia porque es un jugador que estaba en una dinámica de primer equipo. Es un caso más como muchos que han pasado".

"Él tenía una cláusula y nosotros no llegamos a tiempo de renovar. Teníamos un pacto con su agente por el cual nos sentaríamos a negociar su renovación cuando el jugador cumpliera los 18 años. Después de eso, las cosas se precipitaron y a partir de aquí no hay nada que decir".

El enfado de Flick

"Es normal. El entrenador está en el día a día y les tiene cariño a los jugadores. Él ess muy cercano a los futbolitas jovenes. Pero yo creo que es una reacción normal de alguien que lo tenía cerca, que veía un potencial y que quería cuidar. Pero es fútbol y así es".