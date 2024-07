Deco ha mantenido congelada la operación salida en el Barça

El Barça ha estado muy poco activo en cuanto a la operación salida durante este verano a pesar de que hay varios futbolistas que no van a contar para el proyecto de Hansi Flick. Tal y como hizo ya el curso pasado, el director deportivo, Deco, ha preferido congelar las bajas antes de tener claro que se podrá fichar, por lo que una vez consiga sus objetivos en cuanto a incorporaciones se comenzará a agilizar la marcha de algunos jugadores. Por ahora, solo se han vendido dos futbolistas que no iban a contar y de los que se ha sacado tajada -Chadi Riad y Marc Guiu- y se ha dado salida a los futbolistas cedidos o que acababan contrato aunque habrá que ver como termina el tema de los 'Joaos' y de Sergi Roberto. Saldrán más.

La teoría de Deco siempre ha pasado por intentar retener talento y, en caso de poder fichar, intentar colocar a los futbolistas que no van a tener minutos esta temporada. El objetivo con el que siempre se trabajaba era el de mantener el esquema del pasado curso y, por eso, no se ha realizado ninguna venta importante a pesar de que Ronald Araujo podría haber salido si no se hubiera lesionado. En ese caso se iba a valorar el ingreso y la cantidad de centrales que se mantienen en plantilla.

Tras la gira por Estados Unidos, el área deportiva ya debería haber ligado los objetivos en fichajes y los dos son claros: Nico Williams y Dani Olmo. En ese caso, se van a agilizar las salidas en parcela ofensiva, con Vitor Roque como claro candidato. El brasileño, por ahora, se ha mantenido en el club pero todo indica que saldrá y, si se puede, traspasado. Otro de los grandes señalados puede ser Ansu Fati, quien no tendrá espacio tras una pretemporada en la que tampoco podrá mostrarse por una lesión.

Más peliagudo será el tema de la defensa, dónde hay un overbooking evidente. Sobran centrales y el Barça va a trabajar para encontrar una solución favorable con Lenglet. El francés tiene una de las fichas más altas de la plantilla y no se descarta nada. Deberá salir otro central y se analizará deportiva y económicamente todos los casos para elegir al candidato final y tampoco es descartable que en el centro del campo pueda haber una baja. De todo ello también dependerá el futuro de los 'Joaos' y de Sergi Roberto, aunque éste último lo tiene francamente complicado y ya se está buscando destino por Europa para seguir con su carrera.