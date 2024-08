Deco va a por Luis Díaz para el Barça, pero el Liverpool no quiere vender

El Barça ha puesto la directa para intentar solventar de una vez por todas el fichaje de un extremo que juegue por la izquierda. La gran ilusión del club blaugrana era completar el fichaje de Nico Williams y había confianza máxima en cerrar la operación, que se ha congelado en los últimos días de forma incomprensible para el Barça. La indefinición de Nico y el duro correctivo en el Gamper ha encendido todas las alarmas y el director deportivo, Deco, está intentando traer al que siempre ha sido su jugador predilecto para la posición, el colombiano Luis Díaz. Ha reactivado los contactos, pero el fichaje es sumamente complicado porque hay más equipos interesados y por las exigencias económicas del Liverpool.

El nombre de Luis Díaz siempre ha estado encima de la mesa de Deco, quien le conoce a la perfección por su paso por el Oporto. El director deportivo del Barça siempre ha tenido claro que se trata de un refuerzo diferencial, pero el club priorizó la llegada de Nico Williams antes que la del colombiano ya que consideraban que, tras la Eurocopa, se trataba de una incorporación estratégica a nivel deportivo y económico. El Barça tanteó en su momento su llegada y pudo comprobar la gran predisposición del futbolista en poder vestir de blaugrana e, incluso, hubo una cumbre con sus agentes aunque todo quedó paralizado.

Deco ha reabierto los contactos pero el fichaje no va a ser nada sencillo. El Liverpool, a pesar de los rumores surgidos en Inglaterra, no tiene intención de dar salida a Luis Díaz salvo que haya una oferta millonaria y no está dispuesto a aceptar rebajas ni, en principio, a la inclusión de jugadores en la operación. En los últimos días clubs como el PSG o el Manchester City también se han interesado por la situación del colombiano pero no se ha ido más allá. El Barça ha preguntado precio y, de salida, la petición de Liverpool estaría por encima de los 70 millones de euros, bastante más de lo que tendría pensado el club para abordar esta operación.

El Barça sí podría contar con la complicidad de Luis Díaz para presionar, pero a estas alturas de mercado las operaciones ya son muy delicadas y el Liverpool quiere mucha claridad en las cifras para comenzar a hablar. Por el momento, el club inglés insiste en que directamente no ha habido ningún contacto con ningún club aunque estarían abiertos a hablar. Si el Barça se lanza podría tener sus opciones siempre que las condiciones de pago y la cifra final fuesen asumibles para la entidad.

El club blaugrana ha recibido numerosos ofrecimientos de extremos de nivel en los últimos días. Hay operaciones más factibles económicamente pero alguna de ellas estarían ya descartadas como las del jugador de la Juventus, Federico Chiesa. Otro futbolista que gusta mucho, sobre todo al presidente Joan Laporta, es el milanista Rafael Leao, pero en este caso las cifras se escapan absolutamente de lo que puede abordar el club en estos momentos. Quien sí está encima de la mesa es el jugador del Bayern, Kingsley Coman.

Coman fue ofrecido al Barça hace unos diez días con la posibilidad de negociar una cesión con opción de compra. El futbolista del Bayern estaría, incluso, dispuesto a ajustarse la ficha para llegar al Camp Nou y sería una solución válida para cubrir el expediente una temporada y quedárselo en propiedad en función de su rendimiento. Hansi Flick le avala ya que le tuvo a sus órdenes en el club alemán y Coman mantuvo un rendimiento excelente aunque en el área deportiva hay ciertas dudas por sus problemas físicos durante la temporada.

En el Barça no quieren marcarse plazos para la llegada de este extremo. Todo estaba previsto para firmar a Nico Williams y la planificación ha tenido que virar de golpe. Salvo sorpresa de última hora, esa opción estaría descartada y el club tiene claro que debe intentar el fichaje de un jugador de máximo nivel internacional. Flick ya dejó muy claro que necesitaba futbolistas que le ganaran partidos y fueran decisivos en la parte ofensiva y el club no quiere fallarle ya que se juegan mucho. La llegada de este extremo sí podría propiciar la salida de alguno de los futbolistas de arriba que vayan a tener menos minutos. Se vienen días trepidantes.