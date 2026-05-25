Deco, en Londres para avanzar en el fichaje de Joao Pedro

El Barça tiene entre ceja y ceja firmar a un delantero centro de garantías para sustituir a Robert Lewandowski, que en sus cuatro años como blaugrana ha anotado un total de 120 goles, una media de 30 por temporada. Con estas cifras, es evidente que el club necesita poner todos los huevos en el mismo cesto para encontrar a un jugador que pueda garantizar unas estadísticas similares.

Joao Pedro, jugador brasileño del Chelsea. EFE/EPA/PETER POWELL SOLO USO EDITORIAL / PETER POWELL / EFE

El objetivo prioritario de la dirección deportiva es reforzar, pues, la posición de delantero centro. Y para ello no van a escatimar esfuerzos. En ese sentido, Hansi Flick también ha dejado claro en las reuniones mantenidas con la cúpula de la entidad que la prioridad absoluta es el '9'. Es por ello que bloqueó el fichaje de Bastoni, central zurdo en el que Deco había estado trabajando durante meses. El técnico quiere un sustituto de Lewandowski y el resto ya se verá.

Según 'Jijantes', el director deportivo, junto al secretario técnico, Bojan Krkic, y el jefe de 'scouting', Joao Amaral, han viajado este lunes por la tarde a Londres para seguir avanzando en el fichaje de Joao Pedro, delantero del Chelsea. El futbolista brasileño, que no ha sido convocado por Ancelotti, seleccionador de Brasil, para disputar el Mundial que se disputará a partir del 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá, ve con buenos ojos su llegada al Barça, que le ayudaría a relanzar aún más su carrera deportiva. Y es que el conjunto de la capital de Inglaterra, además, no jugará competición europea la próxima temporada. Por otro lado, los 'Blues', estarían obligados a vender este verano para someterse a las normas del 'Fair Play' de la Premier League.

Deco viaja a Londres para avanzar en el mercado de fichajes / SPORT

La misma información asegura que, de forma paralela, la dirección deportiva no dejará de lado la opción del fichaje de Julián Álvarez. El delantero del Atlético sigue gustando muchísimo a los responsables deportivos del Barça, que prefieren tener abiertas varias carpetas, todas ellas en lo que al delantero centro se refiere, para vez cómo pueden ir avanzando en su resolución. El número uno de la lista sería el '9' argentino, aunque son conscientes de que el club colchonero no lo pondrá nada fácil. De ahí que también hayan viajado, de nuevo, a Londres para avanzar en la llegada de Joao Pedro.