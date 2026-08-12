Deco le despeja las dudas a Bernal: confianza absoluta a pesar de la llegada de Rodri

La reunión programada entre los agentes de Marc Bernal y Deco ha terminado con un gran sabor de boca entre las dos partes. El centrocampista nunca ha dudado de seguir en el FC Barcelona a pesar de las ofertas de equipos importantes de Europa que ha tenido. Eso sí, existía una cierta inquietud en su entorno tras el fichaje de Rodri Hernández, que se debería cerrar en los siguientes días.

Este miércoles han llegado Frederico Pena y Raúl Verdú, los dos agentes del futbolista de Berga, a la Ciutat Esportiva para reunirse con Deco. La reunión ha terminado con la confianza plena de las dos partes. El FC Barcelona no quiere desprenderse de su canterano y lo valora mucho para el presente y el futuro del club. Le han hecho saber que será importante a pesar del fichaje del madrileño. De hecho, las dos partes han acordado una mejora de contrato sustancial a partir del mes de setiembre, que vendrá acompañada de una ampliación de contrato. Ahora mismo, Bernal está vinculado con el Barça hasta el 2029 y se podría ampliar su compromiso hasta el 2031.

El Barça no quiere perder a uno de los canteranos más prometedores de La Masia. El jugador tampoco querría salir, pero tenía ofertas de clubes importantes de la Premier League que hubieran estado dispuestos a meter mucho dinero por Bernal. Equipos como el Liverpool, Chelsea o Manchester City veían una oportunidad en el de Berga.

Sin dudas por parte del futbolista

El jugador siempre ha querido continuar vistiendo de azulgrana y seguir cumpliendo su sueño tras dos temporadas en el primer equipo. La llegada de Rodri no va a tapar su progresión, ya que Bernal seguirá teniendo minutos y podría aprender mucho con el Balón de Oro al lado. La confianza del Barça en él, y del propio jugador en el club, es total.

Eso sí, la mejora de contrato acordada no se aplicará hasta setiembre por temas de fair play. Una fórmula que el Barça ya ha utilizado en otras renovaciones de jugadores para que la mejora no compute para este ejercicio. Como en la de Eric Garcia.

Marc Bernal, jugador del FC Barcelona / Dani Barbeito

El centrocampista renovó en septiembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2029 y cuenta con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Sin embargo, aquel acuerdo dejó una cuestión pendiente. La dirección deportiva se comprometió a revisar sus emolumentos cuando el jugador se consolidara definitivamente en la dinámica del primer equipo. Ese momento ha llegado y el club quiere cumplir ahora con su palabra.

Para Deco y para Hansi Flick, Bernal es uno de los proyectos de futuro más importantes de La Masia y así se lo ha transmitido a sus agentes en la reunión de este miércoles. El director deportivo quería trasladarle personalmente esa confianza y evitar cualquier duda sobre el papel que tendrá en el nuevo Barça. Bernal seguirá siendo azulgrana.