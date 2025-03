Deco le cierra las puertas a Neymar en el Barça

El director deportivo del Barça, Deco, habló sobre el posible regreso de Neymar al club blaugrana en verano y fue bastante tajante al cerrarle la puerta. No dio nada por decidido, pero se le entendió todo en declaraciones a TNT Brasil durante el partido de Champions ante el Benfica: "Neymar es un fenómeno y lo importante es que sea feliz. Estar en Brasil le hace feliz y eso es lo que debe pensar él. No es tanto una cuestión económica ahora para él. Creo que si se diera una situación más adelante debería ser bueno para nosotros y para él y un equipo de fútbol se hace con equilibrio y cabeza. Neymar fue un fenómeno que pasó por aquí, que ganó en el Barça, pero a veces esas historias no se repiten".

Deco insistió en que "no es el momento para el Barcelona de pensar en Neymar, ni de Neymar en pensar en eso. Está en su club, en el Santos y es el lugar ideal y ojalá pueda volver a la selección. Es un fenómeno y a la gente que nos gusta el fútbol nos gusta que vuelva a ser feliz".

El director deportivo blaugrana se mostró contundente en declaraciones a Brasil, aunque también no dio nada por cerrado. Y es que Pini Zahavi, agente de Lewandowski y Hansi Flick, entre otros, está apretando para el regreso del brasileño al Barça. Sus relaciones con Joan Laporta son buenas y desea que el club estudie la posibilidad en el caso de que el brasileño recupere la buena forma en el Santos en los próximos meses.

La baza de Pini Zahavi, agente que se llevó a Neymar al PSG, es que el Barça necesitará firmar a un extremo por banda izquierda para el próximo proyecto deportivo y Neymar está dispuesto a rebajarse mucho el salario para poder volver a jugar en el Camp Nou. Tal y como está el límite salarial blaugrana, nada puede descartarse aunque la dirección deportiva blaugrana tiene claro que hay futbolistas que encajarían mejor. Hansi Flick, por ahora, piensa lo mismo aunque todo dependerá del rendimiento del brasileño y de la disponibilidad económica del Barça en los próximos meses.

El director deportivo del Barça también habló del traspaso de Vitor Roque y se lamentó de la mala suerte del futbolista. Para Deco, la operación no fue bien porque no se acertó el momento de traerle: "Pudo ser un problema de timming. Llegó en un mercado complicado como el de enero y tras superar una lesión complicada. Fue muy difícil para él y las cosas no salieron como esperaban".

Deco cree que "Vitor Roque tiene condiciones para triunfar. Quizás si hubiese llegado al Barça en junio, con un nuevo entrenador y una pretemporada de por medio todo hubiese cambiado. Pero las cosas son como son y lo mejor para todos se ha dado con una salida. Tiene 19 años, es un gran chico y le deseo lo mejor en su carrera deportiva".