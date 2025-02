Deco: "Lamine Yamal y Cubarsí son dos bichos raros"

Anderson Luis de Souza Deco (Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo, 47 años) cumple su segunda temporada como director deportivo del FC Barcelona. Tranquilo tras haber cerrado un mercado de invierno con hasta tres renovaciones, habiendo superado el ‘caso Olmo-Pau Víctor’ y satisfecho por la marcha del equipo de Hansi Flick, atiende a SPORT en su despacho de la Ciutat Esportiva Joan Gamper esperando un sorteo de Copa que no le gustó y antes de ir al Johan Cruyff a ver al juvenil en la Youth League.

¿Cómo ve al equipo? El mal final de 2024 parece estar olvidado. Once partidos en este 2025 con nueve victorias y dos empates y ya un título ganado.

La verdad es que muy bien. Logramos ganar el primer título de la temporada jugando muy bien. Las sensaciones son muy buenas y el equipo está en su mejor momento. Hemos recuperado a la mayoría de jugadores y esto ayuda mucho a gestionar las cargas.

En octavos de Champions, en semifinales de Copa y en la Liga a dos puntos del líder. ¿Objetivos?

La respuesta ya la tienes. El Barça siempre tiene que luchar por ganar todos los títulos. Decir que el Barça no va a luchar por ganar es decir una mentira. A veces estás en condiciones de pelear y a veces, no, pero el Barça es un club que siempre debe tener como objetivo ganar los títulos por los que juega.

El equipo divierte, ilusiona, el aficionado se ha enganchado. Está en un gran momento. ¿Qué tanto por ciento de culpa tiene Hansi Flick en todo esto?

Los entrenadores siempre son importantes y son claves en todos los momentos. Sabíamos lo que buscábamos con Flick y es lo que está sucediendo. Es un entrenador que gestiona muy bien a los jugadores, el vestuario. Tenemos una plantilla con jugadores muy jóvenes, otros veteranos, hay de mediana edad. Hay un desequilibrio, es una gestión difícil y él lo está haciendo muy bien.

¿Por qué elige a Flick?

Después de la salida de Xavi y de una temporada dura, creo que necesitábamos un entrenador con experiencia, contrastado, que pusiese orden en el vestuario. La plantilla es una gran familia, pero es de difícil gestión por el desequilibrio que decía antes, con jugadores de 35 años y Lamine con 17. El entrenador necesita juntar todo esto y ponerlos en la misma línea y Flick lo ha hecho.

Tiene contrato hasta el 2026 y en rueda de prensa ya se le ha preguntado por una renovación. ¿La abordarán en breve?

Aquí vamos demasiado rápido en todo. Pasamos de la euforia a la desesperación en un minuto. Las cosas van bien y otros entrenadores han pasado esto, es una secuencia natural de un proyecto que funciona. Hemos ganado un título, las sensaciones son buenas. Lo más importante es que el socio lo desea. Nosotros también estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo y si todo sigue así, trabajaremos para que siga muchos años. A partir de aquí, ya llegará el momento, pero no es ahora una prioridad ni para nosotros ni para él.

Se ha cerrado el mercado de invierno hace poco. ¿Le hubiese gustado reforzar la plantilla en alguna posición, se habló mucho de Rashford?

El mercado de invierno siempre es difícil, es cierto que en el pasado hubo momentos importantes para el Barça, como la llegada de Davids, pero no hay un Davids disponible a día de hoy en el mercado. Es difícil porque los jugadores buenos, los que pueden aportar no están disponibles. Es verdad que se habló de Rashford, que podía haber venido, pero tampoco estábamos buscando desesperadamente un jugador. Sabíamos que recuperábamos jugadores, que otros iban a llegar a su mejor versión. Si hubiese podido venir hubiese estado bien, pero no era una prioridad.

¿Lo pasó mal con el ‘caso Olmo-Pau Víctor'?

Sufrí, por la responsabilidad de mi trabajo, cuando decides ir a por un jugador no es ir al supermercado y comprar lo que sea. Para que Dani viniese tuve que hablar con él, con su familia, con su agente, tuvimos que generar ‘fair play’, tomar riesgos. Con Pau Víctor, lo mismo. Él luchó por venir al Barça. Me pongo en su piel y no jugar es duro. La situación no fue fácil y por eso sufrí.

Decía que la prioridad en el mercado de invierno eran las renovaciones. Ha renovado a Pedri y Gavi, dos jugadores estructurales.

La prioridad más que renovar es la de crear un equipo que pueda competir al máximo nivel y por todos los títulos. Esto empezó hace unos años y se está consolidando. No quiere decir que vamos a ganarlo todo, pero sí tener la sensación de poder competir por todo. Esto pasa por pensar en el presente y el futuro y pasa por renovar a jugadores como Pedri, Gavi o Araujo. Hemos tardado en volver a tener un equipo competitivo, son ciclos. A algunos clubes les cuesta más que a otros, aquí cuesta porque hay mucha emoción por en medio, pero lo hemos logrado. Son jugadores jóvenes, con un valor de mercado brutal y no podemos permitirnos perderlos.

Los tres son jugadores jóvenes, pero hay más. Lamine, Cubarsí, Fermín, Balde... Todavía se puede crecer mucho.

Creo que sí. Cubarsí y Lamine son casos distintos. Son bichos raros. También Bernal. Son raros porque son muy jóvenes para tener la personalidad que tienen y aguantar la presión de jugar en el Barça. Además tienen calidad. Y se juntan con jugadores que se van consolidando. Koundé es fundamental para el club, Araujo tiene 25 años y está en su plenitud, Balde está creciendo porque por edad es normal, Pedri parece que tenga 30 años y tiene 22, Gavi tiene 20, Raphinha está en su plenitud. Todos van madurando y esto es clave para un equipo que quiere ganar títulos

¿Cómo convenció a Ronald Araujo?

No lo convencí. A veces, un futbolista pasa por momentos en su carrera, a veces tienes dudas, de si estás en el proyecto correcto. Ronald quería sentir si podía ganar, si podía pelear por cosas importantes. No solo él. Yo me pongo en el lado del futbolista y no me veo estando en el Barça sin ganar títulos. Yo quería estar en un equipo ganador. Le dije que se equivocaba marchándose en enero porque este equipo de aquí a final de temporada demostrará que puede pelear por cosas importantes. Nosotros nunca hemos querido venderlo y la decisión al final ha sido del jugador. Queremos jugadores que quieran triunfar en el Barça.

¿Lo ve aquí la próxima temporada?

Creo que sí. La sensación que tenemos es que este equipo va a estar peleando por cosas importantes en los próximos años y el futbolista quiere ser parte de esto.

Antes hablaba de la importancia de Jules Koundé. ¿Hay que blindar al francés?

Tiene esta temporada y dos más, él acaba en el 2027. Cada cosa tiene su momento. No hacemos las renovaciones porque un jugador está acabando contrato y salimos a la desesperada a renovarle. Hay un proceso, una consolidación de los temas. No quiero hablar de uno o de otro, cada uno tiene su momento, su situación contractual concreta. Con Koundé estamos muy tranquilos y seguro que querremos que siga con nosotros, pues solo tiene 26 años y en su momento lo hablaremos. Si estamos construyendo un equipo para años, queremos a Koundé con nosotros.

¿A Iñigo Martínez lo podemos dar por renovado?

Iñigo tiene una cláusula en su contrato que podía activar, pero nosotros ya hace unos meses que lo tenemos claro con él. Es un jugador que aporta mucho al equipo y al vestuario. Es un líder y un jugador que queremos para la temporada que viene.

¿Y con Lewandowski podemos decir lo mismo?

Es un caso distinto. Tienen cláusulas diferentes. Robert tiene contrato pero el club podía cortarlo si no cumplía una serie de condiciones, Nosotros tenemos claro que queremos seguir con él, pero Robert no es solo jugador del Barça, es un jugador mundial, es una figura, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol. Yo creo que querrá seguir porque además de tener contrato, nosotros estamos muy contentos con él, pero si un jugador no se quiere quedar siempre es difícil mantenerlo. Será una pregunta para Robert en su momento, pero yo creo que sí, que seguirá. Cuando hablas con él siempre habla de futuro, de la próxima temporada. Es un jugador muy involucrado y un gran profesional.

Los jugadores que acaban contrato en el 2026 sería bueno que renovasen antes de final de la presente temporada. Se ha hecho ya con Pedri, Gavi y Araujo. Eric Garcia está creciendo mucho. ¿Se le va a proponer renovar?

Vuelvo a decir. Cada uno tiene su historia y su contrato. Eric es un jugador que creció mucho la temporada pasada en el Girona. El Eric que los clubes querían esta temporada no es el Eric que salió de aquí un año antes. Es un jugador mucho más hecho, mucho más maduro. Con mucha confianza en sí mismo, ha sido campeón olímpico. Tiene 23 años y está llegando a su madurez. Tiene un año más de contrato con nosotros, la relación con su agente es muy buena. Creo que hay que ir poco a poco. En una temporada hay momentos, a veces un jugador se siente valorado y otras veces, no. Ahora está en un buen momento, pero no sabemos si va a seguir. Yo creo que sí porque creo que tiene capacidad para llegar a un gran nivel y luego él debe querer seguir en el Barça. Una vez esto pase, seguramente es un jugador con el que queremos contar, pero no creo que ahora sea el momento todavía.

¿Con Frenkie de Jong, que también acaba en el 2026, es más optimista que hace unos meses?

Yo no cambio mi opinión sobre los jugadores. Para mí, Frenkie es un grandísimo futbolista. Él mismo ha dicho que se siente frustrado por no haber ganado tantos títulos en el Barça como pensaba cuando llegó. Eso es lo que queremos, que esa frustración siga con él porque quiere decir que quiere seguir ganando cosas con el Barça. Es un jugador de alto nivel. Aquí queremos jugadores que quieran ganar títulos, no solo jugadores que quieran estar en el Barça. A partir de aquí, vamos a buscar estos perfiles. A día de hoy, el 100% de los jugadores que tenemos sueñan con esto. Lo de Frenkie se hablará en su momento.

Raphinha está haciendo una temporada espectacular. Usted era su agente y lo conoce perfectamente. ¿Ya esperaba esta explosión?

El fútbol es muy injusto. Es pasional. Si no lo fuese, no estaría yo trabajando en el Barça y ustedes haciendo esta entrevista. El fútbol tiene esta locura que en un momento puedes estar enamorado de un jugador y después lo criticas. Raphinha, para mí, hizo una gran temporada en su primer año en el Barça. Se ganó la Liga y creo que no se valoró demasiado el título ni a los jugadores que lo hicieron posible. Fue un error porque aquella Liga fue fundamental. Como no se valoró la Liga, no se valoró a los jugadores. Es cierto que la pasada temporada fue dura y muchos jugadores no encontraron su mejor versión. Raphinha no hizo la temporada que la gente esperaba y es cuando empiezan especulaciones de todo tipo, de jugadores nuevos. Internamente, en un plan de equipo, mi idea siempre ha sido no empeorar el equipo, siempre mejorar y si pierdes un jugador como Raphinha estás empeorando. Tiene potencia y edad para aportar muchas cosas. Luego tienes que llevar al campo esa madurez, la confianza del entrenador, la posición en el campo.

Lamine Yamal es la joya de la corona. ¿Puede estar tranquilo el socio del Barça, estará aquí muchos años?

Un futbolista de aquí. Como Gavi, Cubarsí, Lamine y otros, que han crecido aquí, no veo mejor lugar para ellos que estar en el Barça. Creo que Lamine siente esto, que disfruta de esto y es feliz en el Barça, en Barcelona, tiene sus amigos, su familia. A partir de aquí, nosotros tenemos que hacer nuestros deberes. Buscar que él esté siempre contento y hacer los contratos. Nosotros tenemos la responsabilidad con Lamine a todos los niveles y él debe estar contento. Es un jugador clave y no hay precio, No escucharemos ofertas.