Deco: "¿Ser el mejor pagado? Lamine nunca ha pedido nada"

Uno de los temas centrales de la entrevista concedida por Deco de Souza, el director de Fútbol del FC Barcelona, en la entrevista concedida a 'El món a Rac 1' fue la renovación de Lamine Yamal. El ejecutivo blaugrana se mostró convencido de que se solucionará satisfactoriamente y negó que el joven delantero haya exigido ser el mejor pagado de la plantilla.

Deco aseguró que la renovación de Lamine Yamal "va por buen camino". Confesó que ve en él "una madurez muy fuera de lol normal. Tengo un hijo de su edad y... con Lamine debemos disfrutar porque es algo raro que aparezca alguien con tanta personalidad a esa edad; pero no hay que olvidar que tiene 17 años y hay que ayudarle, tiene que vivir un poco la edad que tiene. Un futbolista de este nivel tiene que estar contento", recalcó el director de fútbol azulgrana, quien reconoció que "el mejor fichaje sería la renovación de Lamine".

Deco espera que en un plazo razonable puedan anunciar la renovación de Lamine (cumple los 18 años el próximo 13 de julio) aunque dejó claro sobre las cantidades que se manejan que "En el caso de Lamine, en el fútbol no existe si tienes 18 o 27 sino tener el contrato que sea justo y le vamos a acomodar a lo que se ajusta a su realidad. No es ser mejor pagado, sino ser de los más importantes o el más importante. Él puede tener cosas que no tengan otros, y al revés. Lo importante es que él esté contento y nosotros lo estamos con él. Creo que no hay un club mejor para él que el Barça. ¿La duración? Normalmente los contratos son de cinco o seis años".

No atienden llamadas, menos del Madrid

Deco reconoció que ya el año pasado recibieron llamadas preguntando por Lamine pero que no aceptaron ni que les plantearan ofertas, y que el Real Madrid ni lo intentó. "La temporada pasada sí que llamaron pero en esta aun no; es normal que despierte el interés pero lo normal es que se quede. No hemos recibido ofertas porque no quieres vender . ¿El PSG? Sí... No, Real Madrid no llamó pero si preguntara no hablaríamos con ellos (risas)".

Sí que dejó muy claro Deco que Lamine Yamal no está en las negociaciones ni ha pedido nada en concreto. "Lamine nunca ha pedido nada, no ha pedido personalmente ser el mejor pagado. Nosotros hablamos con los agentes y esa (ser el mejor pagado de la plantilla) no es la prioridad de Lamine, sino tener un ambiente favorable. Seguro que su contrato tiene que adecuarse a la realidad, pero los jugadores no piden eso. Su contrato no está en función de eso, porque un jugador puede tener una cosa y otro otra, son diferentes".

¿Se puede comparar a Lamine con Ronaldinho o Messi?

Deco dijo que entiende que se compare la eclosión de Lamine Yamal con las apariciones de Ronaldinho o de Leo Messi, en su momento. "Las comparaciones son complicadas pero son normales. Si soy un seguidor del Barça que me ilusionan jugadores como Ronnie, como Leo; y Lamine tiene una cosa que tenían Ronnie y Messi y es la confianza en si mismo de los diferenciales. El campo y el partido no le importa, y esa capacidad para abastraerse de un campo como en Milán o Madrid, eso es de lo más grande que hace y eso es de los jugadores diferenciales, y él lo tiene".

Preparado para la presión del Balón de Oro

Le recordaron que tras la eliminación en la Champions el único deseo de Lamine, según explñicó el presidente Joan Laporta, era jugar el clásico copntra el Real Madrid. "Eso es de jugador grande. Cuando no das vueltas a la derrota, cuando no te duele, no eres de los grandes y a él le duele. Eso es espectacular".

En cuanto a la presión que soporta Lamine, para el que ya se pide el Balón de Oro, Deco no está preocupado porque "seguramente por esa condición de se uno de los grandes él tiene la capacidad técnica y la capacidad mental para aguantar la presión. Nosotros hemos de ayudarle para que se sienta bien en el día a día, y sin olvidar que tiene 17 años, hará 18 en julio".

"Yo prefiero que gane el Balón de Oro", por supuesto, porque prefiero que la gane un jugador del Barça y tenemos a variso que pueden apostar por ello. ¿Raphinha? Con la temporada espectacular que ha hecho, por supuesto, pero no me husta personalizar en uno de ellos, hay varios que la pueden ganar".