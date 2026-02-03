Deco lamenta la lesión de Ter Stegen: "No ha salido como esperábamos"

Deco tomó la palabra en el descanso del partido de vuelta de los cuartos de final ante el Albacete, disputado en el Carlos Belmonte, con el Barça ya encaminando su clasificación para las semifinales. El director deportivo azulgrana aprovechó los micrófonos de TV3 para analizar la desafortunada lesión de Ter Stegen y la llegada de João Cancelo en el mercado de invierno, titular en el estadio municipal de la ciudad manchega.

Sobre el guardameta alemán, Deco no escondió su tristeza por un contratiempo que ha golpeado al jugador alemán con su lesión muscular tras solo dos partidos en Montilivi: "Tuvo la mala suerte de tener una lesión. Estamos muy tristes porque para él era un gran momento". El dirigente recordó que el portero había empezado con muy buen pie su cesión en el Girona, dejando una gran impresión desde el primer día: "Había hecho un primer partido espectacular. Estamos mal por esto porque no queríamos que pasara, pero son cosas del fútbol. Principalmente mal por él".

También reconoció que el plan inicial no salió como se esperaba, ya que la cesión era el escaparate perfecto para que los grandes de Europa lo vieran en acción para darle salida en verano: "Teníamos una idea clara, él necesitaba jugar, pero no ha salido como esperábamos".

Un mercado sin grandes fichajes

En cuanto al mercado, Deco defendió la política de contención del club y puso en valor la incorporación de Cancelo como una oportunidad estratégica más que como una revolución invernal. "Cancelo es un jugador que nos vino a dar esa posibilidad de jugar con las dos bandas, con los dos laterales", explicó, insistiendo en que el Barça no tenía previsto realizar grandes movimientos en enero: "No somos demasiado de movimientos de mercado de invierno y estamos contentos con lo que hemos hecho".