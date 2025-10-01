Deco y Karanka hablaron sobre la lesión de Lamine Yamal

El director deportivo del Barça Deco contactó con el actual director técnico de la RFEF, Aitor Karanka para afrontar el espinoso asunto de la reacción de Hansi Flick en el último parón de selecciones, disgustado por cómo se había gestionado en la Selección la lesión de Lamine Yamal. El Barça está alerta frente al nuevo e inminente parón de selecciones de la segunda semana de octubre. Pese a todo Deco, en su papel de mantener abiertos los canales de diálogo, aseguró en MD el disgusto del entrenador del Barça con la forma de actuar de Luis de la Fuente ya ha quedado atrás, lo atribuyó a un error de comunicación y afirmó que la relaciones entre el club y la Federación son buenas.

"No hay nada (de tensión), hay que aprovechar las cosas para mejorar, no para seguir hablando y creando polémica donde no la hay. La selección española es importante para el Barça y el Barça es importante para la selección. Que llamen a tantos jugadores de nuestro equipo quiere decir que se están haciendo las cosas bien aquí. Que tengamos tantos futbolistas en la mejor, o una de las mejores selecciones del mundo, es algo que nos enorgullece. No hay ninguna polémica con la Federación, las cosas que se tenían que hablar, ya se hablaron. Yo hablé con Karanka y lo que vamos a hacer es mejorar protocolos y la comunicación. Una vez el jugador esté en la selección, decidirá el seleccionador. No queremos ninguna polémica con la Federación. La comunicación es buena, quizá hubo algún detalle que falló ahí. Yo soy Flick y me viene Lamine que no puede jugar en los próximos partidos, y me enfadaría. Igual que si soy De la Fuente y quiero ganar los partidos, yo pongo a Lamine. Es algo histórico y es así. El gran problema es que todos los partidos que hay de selección, que son muchos, hoy son oficiales. Lo que hay que hacer es mejorar la comunicación para que la cosa fluya. No hay ningún problema".