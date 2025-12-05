Deco: "¿Julián Alvarez? No hablo, luego el Atlético se enfada"

Castelldefels volvió a acoger este fin de semana el Partido Solidario de las Estrellas, un clásico navideño que reúne a figuras del deporte y personalidades del entorno azulgrana con el objetivo de recaudar fondos para proyectos benéficos. Entre los participantes destacó la presencia de Deco, director deportivo del FC Barcelona, que se dejó ver sobre el césped y, sobre todo, atendió a los medios dejando un buen puñado de titulares sobre la actualidad del club.

El excentrocampista portugués, siempre prudente pero directo, aprovechó el encuentro solidario para rebajar el ruido en torno al mercado, respaldar al entrenador y poner contexto a la situación deportiva del equipo.

A pesar de que el mercado de verano empieza a ocupar espacio en la conversación futbolística, Deco quiso enfriar cualquier expectativa respecto a grandes movimientos. “¿Fichar una gran estrella? Ahora no es momento de hablar de fichajes de verano. Lo primero es recuperar a los lesionados”, afirmó con firmeza.

Tampoco entró en especulaciones sobre nombres propios:

“De Julián Álvarez no hablo. Es jugador de otro equipo y cuando hablamos, los otros equipos se enfadan”, zanjó, evitando alimentar rumores.

Respaldo total a Hansi Flick

El director deportivo también aprovechó para respaldar públicamente a Hansi Flick, protagonista en las últimas semanas de debates sobre su estado anímico y la imagen mostrada en el banquillo. “Su sueño era estar en el Barça. El Barça es un club duro, pero no está cansado”, afirmó. Deco restó importancia a las fotografías del alemán con gesto serio: “Esa imagen fue por otras cosas. Aquí de todo se hace noticia. Yo le veo contento.”

Deco, director deportivo del FC Barcelona / Dani Barbeito

Sin favoritos en LaLiga: “Es la jornada 15”

Sobre la pelea por el título, el dirigente azulgrana se mostró tajante al evitar etiquetas. “No, ahora no somos favoritos. Tampoco dejamos de serlo hace tres semanas, igual que el Madrid”, recordó. Para Deco, el campeonato sigue completamente abierto: “El año pasado perdimos el liderato, luego lo recuperamos y ganamos. En la jornada 15 no hay favoritos.”

Deco también repasó el rendimiento de varios jugadores que concentran buena parte del debate azulgrana: Lamine Yamal: “Le veo bien, ayudando al equipo.” De Raphinha: “Es un jugador importante, contagia. Se ha ganado el respeto de la gente.” Y de Lewandowski: “Es uno de los mejores delanteros. Nada está cerrado; estamos en diciembre. Tranquilidad.”

El director deportivo insistió en que el proyecto mantiene su solidez y capacidad competitiva: “Tenemos un equipo para competir, pero no podemos ganar todos los años. Se ha demostrado que podemos competir contra un Madrid fuerte.”