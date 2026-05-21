Deco: "¿Julián Álvarez? No descartamos a nadie"

Deco, director deportivo del FC Barcelona, atendió a los medios en la salida de la cena de celebración de la Liga y la Supercopa. Deco admitió que "es el momento de tomar decisiones" en relación al fichaje de un '9' y no descartó ninguno de los nombres que están sonando en los últimos días, en especial a Julián Álvarez.

A la pregunta directa de si la opción de Julián Álvarez ya no se contemplaba en el el club, Deco fue tajante: "No descartamos a nadie ni fichamos a nadie". Sobre Joao Pedro quiso jugar al despiste y entre risas señaló "con Joao Pedro os equivocáis". Deco no quería dar ninguna pista sobre el perfil de ariete que están buscando para reemplazar a Robert Lewandowski.

Sobre el polaco y su despedida, Deco afirmó que "es un día poco triste porque se consolida la salida de Robert. Es casi imposible sustituir a Robert, el mejor delantero de los últimos años. En el Barça es difícil sustituir, pero fútbol es así. Ferran, vino de extremo y se ha convertido en un 9. Es un tema de tomar decisiones y de reforzar al equipo"

El luso no quiso profundizar si el FC Barcelona ya ha entrado en la norma del 1:1 para fichar, "son cosas internas" y su breve discurso de madrugada se centró en señalar que "tenemos que trabajar, se nos ha ido uno importantísimo con Robert y hay que trabajar para conseguir otro delantero".

Deco, pese a no dar nombres, tranquilizó a los culés recordando que "estamos celebrando la Liga que acabamos de llevarnos e ilusionados de haber ganado, ya veremos ahora lo que pasa".

Así pues, el Barça está manos a la obra para fichara a un nuevo delantero centro, pero Deco quiere llevar las negociaciones con la máxima discreción.