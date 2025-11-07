Deco insiste y recurre la inadmisión a trámite de la querella contra Víctor Font

El pasado mes de febrero, Deco, director deportivo del Barça, presentó una querella contra Víctor Font con la intención de proteger su honorabilidad tras unas declaraciones del excandidato a ser presidente del conjunto blaugrana.

En unas declaraciones en Rac1, Víctor Font criticó la poca transparencia que, según él, hubo con el traspaso de Vitor Roque: "Teníamos a Marc Guiu, no había 'fair play' y fichamos a Vitor Roque. Si veíamos que era el nuevo Ronaldinho, lo entendemos y priorizamos el talento, pero es evidente que Vitor Roque no tiene las características para jugar en el Barça y Deco lo había ofrecido al club antes de ser director deportivo. Jordi Cruyff y Mateu Alemany dijeron que no había 'fair play' y no era una prioridad. Lo primero que hizo Deco fue fichar a Vitor Roque nada más llegar"-

Víctor Font, líder de 'Sí al futur' / Sport

El juzgado de instrucción número 27 de Barcelona inadmitió a trámite dicha querella, pero según informa Culemanía, Deco ha presentado un recurso a través de su abogado, Josep Riba, del despacho Cuatrecasas. El mismo medio apunta que también habría presentado un escrito de impulso para reactivar la causa.

En el mes de junio se produjo el acto de conciliación, en el que no se llegó a ningún acuerdo, mientras Font ratificó sus palabras en Rac1 mediante un comunicado oficial: "Evidentemente, no tengo nada que rectificar y, por tanto, la conciliación no ha servido para nada. Pero siempre estaré cuando el club o uno de sus representantes me convoque para hablar. Estaría bien que los esfuerzos que se invierten en intentar intimidar a quienes piden explicaciones les destinara, precisamente, a explicar a los propietarios del club, que todavía somos los socios, aquellas operaciones que pueden generar dudas".

Culemanía explica que el juez instructor alegó en aquel momento que se trataba de "asuntos de club", un hecho que Deco no comparte, como demuestra el recurso que ha presentado ahora.