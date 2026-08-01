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FC BARCELONA

Deco se incorpora al 'stage' de St. George's Park

El director deportivo pasará un par o tres de días con el equipo con varias carpetas de mercado abiertas

El director deportivo del FC Barcelona Deco

El director deportivo del FC Barcelona Deco / Dani Barbeito

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Ferran Correas

Ferran Correas

Burton upon Trent (enviado especial)

Tenía previsto llegar a Inglaterra el pasado miércoles, pero su agenda de trabajo impidió a Deco, director deportivo del FC Barcelona, viajar. Entre otras cosas, debía cerrar el fichaje de Jesse Bisiwu, extremo que fue anunciado el viernes como nuevo jugador azulgrana. El brasileño no pudo presenciar en directo el partido que el equipo de Hansi Flick jugó ante el Birmingham City, pero se ha incorporado finalmente a la expedición. Lo ha hecho este sábado por la tarde.

Deco podrá seguir el segundo partido que el Barça jugará en este 'stage' antes de volver el lunes a Barcelona y poner al día a Hansi Flick respecto a las carpetas que siguen abiertas en este mercado. Lo hará junto a Alejandro Echevarría y Bojan Krkic, miembros de la comisión deportiva que están en Inglaterra desde el lunes, y uno de sus ayudantes, Joao Amaral, que llegó hace un par de días a St. George's Park.

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La dirección deportiva azulgrana tiene pendientes algunas salidas como las de Casadó y Roony Bardghji y, especialmente, la llegada de un delantero centro. Julián Álvarez es el jugador deseado, pero el Atlético de Madrid sigue insistiendo en que no traspasará al argentino. El presidente, Joan Laporta, ya avisó que la oferta que realizaron de alrededor de cien millones de euros no será eterna, así que la dirección deportiva y el cuerpo técnico deberán marcar junto a la directiva una fecha límite y si no puede llegar Julián Álvarez decantarse por alguna de las otras opciones que ya tienen trabajadas Deco y su equipo.

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