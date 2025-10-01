Deco tiene su hoja de ruta para las elecciones de 2026

"El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano". Esta sentencia es atribuida al que fuera presidente de los Estado Unidos John Fitzgerald Kennedy, y en el mundo del fútbol debería matizarse; porque en el momento del fracaso, siempre hay un 'padre' para las derrotas, el entrenador, y un 'abuelo' para los errores estratégicos, el director deportivo.

No es el caso del Barça en este momento, pues Hansi Flick está gestionando a la perfección desde el banquillo el buen trabajo de Deco de Souza en los despachos. En un momento muy complicado para el club, el director deportivo del Barça ha sabido rediseñar y potenciar la plantilla utilizando los limitados recursos económicos de los que disponía, combinados con su buen ojo para el mercado y su habilidad para negociar.

"Mi trabajo no se acaba en verano"

El propio Deco era cuestionado en MD sobre su trabajo en el Barça como director deportivo y se resistía a hacer una valoración. "No me pongo ninguna nota, yo hago mi trabajo, que es ayudar al presente del club y que al final se haga bien los próximos años", afirma. "Ganar todos los años no ganaremos, es imposible, y menos cuando tienes a un rival como el Madrid, que se refuerza y busca soluciones. Hemos pasado una transición y el Barça es a día de hoy un equipo que puede competir y eso puede hacer que puedas ganar. Lo que creo es que tenemos que intentar alargar al máximo el tiempo para competir y ese es el trabajo del director deportivo, buscar las soluciones internas, externas... Porque el trabajo del director deportivo no acaba en verano. Todos los días tenemos decisiones que impactan en el día a día del equipo".

Más allá de los Lamine, Pedri, Raphinha o Lewandowski, Hansi Flick y Deco son reconocidos como piezas fundamentales de los triunfos de la pasada temporada (Liga, Copa y Supercopa de Europa) así como de las aspiraciones en la presente, con el sueño de la Champions muy vivo.

El Barça se está asegurando o se ha asegurado la continuidad de casi todas estas piezas, incluido el entrenador Hansi Flick que superó sus reticencias y prolongó un año más su contrato, hasta 2027. No es el caso de Deco; el luso brasileño siempre ligó su estancia en el FC Barcelona a la permanencia de Joan Laporta al frente de la entidad, pues considera que su trabajo está íntimamente ligado al proyecto del presidente.

En la entrevista en MD, Deco explica la hoja de ruta de su segunda etapa en el Barça -la primera, brillante, fue como futbolista entre 2004 y 2008- que únicamente tiene sentido, en su opinión, si es junto a Laporta. "Si hay algún cambio (en la junta directiva), las ideas no son compatibles. Lo que se está haciendo, en mi opinión, debe tener continuidad unos años más porque se está haciendo un trabajo espectacular. Si viene otra gente, me voy. Mi proyecto está ligado al presidente y si él no está, toda esta idea se acaba. No es un tema de que me propongan renovar, no necesito trabajo, es un tema de seguir con una idea", asegura.