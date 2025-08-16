FC BARCELONA
Deco: "No hemos querido hacer una gran venta. Apostamos por la estabilidad"
El director deportivo reconoció dificultades para inscribir, pero aseguró que "están muy tranquilos"
El director deportivo del Barça, Deco, habló antes de iniciarse el encuentro sobre la situación deportiva del club y las dificultades para inscribir y dejó claro que el proyecto va dónde quiere el club: "Hay unas normas y hay que cumplirlas. No somos los únicos que han tenido dificultades. Lo podríamos arreglar con una gran venta, pero eso se ha descartado porque queremos mantener a los mejores. Sería muy fácil vender a uno y ya está, pero lo que queremos es dar estabilidad al proyecto y apostar por los jugadores que están y que creemos. Eso genera un poco más de dificultad, pero lo estamos consiguiendo".
Deco señaló que "las inscripciones se han dado por interés de clubs. Hay unas prioridades del entrenador y así se han hecho las primeras. Ahora estamos trabajando para poder inscribir a los demás. Todo es ir cuadrando operaciones con reducción de gasto y algunas salidas. Todo normal. Se ha ido haciendo durante el verano y ahora se han visto las cosas. Seguimos trabajando hasta que finalice el mercado".
Sobre la temporada, Deco indicó que se debe ser trabajando y negó que el equipo fuese el máximo favorito a todo: "No somos los principales favoritos al título. Hemos mantenido jugadores, la misma idea. Se trabaja muy bien en el día a día. Los rivales están fuertes. Debemos tener humildad suficiente para ir paso a paso".
El presidente del Barça, Joan Laporta, ha felicitado a Deco por su trabajo en este mercado cerrando operaciones que han dado suficiente margen salarial para inscribir jugadores a pesar de la dificultad. La última de ellas fue la venta del 50 por ciento de los derechos de Trincao al Sporting de Lisboa, operación que abrió la puerta a poder inscribir a Rashford, ya que Joan Gracía fue inscrito por la lesión de larga duración de Joan García.
