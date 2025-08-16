Deco: "No hemos querido hacer una gran venta. Apostamos por la estabilidad"

El director deportivo del Barça, Deco, habló antes de iniciarse el encuentro sobre la situación deportiva del club y las dificultades para inscribir y dejó claro que el proyecto va dónde quiere el club: "Hay unas normas y hay que cumplirlas. No somos los únicos que han tenido dificultades. Lo podríamos arreglar con una gran venta, pero eso se ha descartado porque queremos mantener a los mejores. Sería muy fácil vender a uno y ya está, pero lo que queremos es dar estabilidad al proyecto y apostar por los jugadores que están y que creemos. Eso genera un poco más de dificultad, pero lo estamos consiguiendo".

Deco señaló que "las inscripciones se han dado por interés de clubs. Hay unas prioridades del entrenador y así se han hecho las primeras. Ahora estamos trabajando para poder inscribir a los demás. Todo es ir cuadrando operaciones con reducción de gasto y algunas salidas. Todo normal. Se ha ido haciendo durante el verano y ahora se han visto las cosas. Seguimos trabajando hasta que finalice el mercado".

Sobre la temporada, Deco indicó que se debe ser trabajando y negó que el equipo fuese el máximo favorito a todo: "No somos los principales favoritos al título. Hemos mantenido jugadores, la misma idea. Se trabaja muy bien en el día a día. Los rivales están fuertes. Debemos tener humildad suficiente para ir paso a paso".

El presidente del Barça, Joan Laporta, ha felicitado a Deco por su trabajo en este mercado cerrando operaciones que han dado suficiente margen salarial para inscribir jugadores a pesar de la dificultad. La última de ellas fue la venta del 50 por ciento de los derechos de Trincao al Sporting de Lisboa, operación que abrió la puerta a poder inscribir a Rashford, ya que Joan Gracía fue inscrito por la lesión de larga duración de Joan García.