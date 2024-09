Deco: "Hemos hecho los deberes; Olmo es lo que no teníamos"

Cerrado un mercado repleto de dificultades y limitaciones, en can Barça tocaba hacer balance. Lo hizo Laporta hace unos días en una multitudinaria rueda de prensa y ayer Anderson da Souza ‘Deco’ en una entrevista exclusiva para ‘Barça One’.

Algo más de media hora en la que el lusobrasileño se mostró alineado absolutamente con el club, acallando cualquier rumor sobre una posible marcha y dejando claro que, por ahora, sigue en el barco con Laporta. El director de fútbol del FC Barcelona se siente reforzado y cree que, dadas las circunstancias, se ha trabajado bien estos meses. “Siempre es una época bastante complicada. Siempre hay trabajo, pero durante el mercado...nosotros teníamos claras las ideas y al final hemos intentado ir haciendo poco a poco lo que teníamos planeado. A veces no es fácil porque muchas cosas no dependen solo de lo que queremos. Depende de las decisiones de otros clubes, de los jugadores...intentas controlarlo pero no puedes controlarlo todo. Hemos hecho los deberes que teníamos”, asegura el exfutbolista de Porto, Barça o Chelsea.

FLICK

Respecto a la figura de Flick, se explaya con ganas: “Es una persona tranquila, es trabajador, es un entrenador que tiene las ideas claras, es muy exigente, muy claro con lo que tiene que hacer. Y yo lo definiría como un trabajador. ¿Qué le exijo? No existe otra fórmula que no sea trabajo y competir. Llevo 45 años en el fútbol y no he visto a nadie tener éxito sin trabajo y responsabilidad. Todos los grandes equipos, además de calidad y grandes jugadores, ganan por eso”.

Otro tema imprescindible, la preparación física. “Es un tema que no controlamos y dominamos. No soy un experto. Solo intentamos traer gente de calidad, de nivel. Esto no tenía nada que ver con los anteriores. El Barça siempre ha sido una referencia en la preparación física y la innovación a nivel de entrenamientos. La idea de traer a Julio Tous, Pepe y compañía no significa que lo anterior estaba mal, sino que es un tema de mejorar. El Barça debe ser un club con referentes”.

Deco describe a Flick como entrenador / FCB

El balance de estas primeras semanas de competición oficial con Flick es, lógicamente, satisfactorio: “Lo valoro bien, estamos contentos. Para ganar una Liga hay que ir sumando puntos y ganar los cuatro primeros partidos es importante. Pero volvemos a lo mismo, hay que seguir trabajando con ganas y responsabilidad. Sabemos que algún día vamos a perder, pero tenemos que hacer que les cueste a los demás”. Respecto a si es una plantilla corta para aspirar a todo, Deco comenta que “no lo creo. No olvidemos que tenemos a Gavi, a Frenkie, que sigue recuperándose, tenemos a Ronald, a Christensen. Cuando vayan volviendo el problema será para el entrenador porque no podrán jugar todos. Pienso que el año pasado teníamos una plantilla más corta”.

DANI OLMO

Olmo ha sido el gran nombre del verano en clave Barça. “Dani es el jugador de centro del campo que no teníamos. Había mucha calidad, pero Dani era un jugador que nos faltaba. Que juega muy bien entre líneas, tiene gol, se asocia muy bien con delanteros. . Dani nos da este hambre de ganar. El Barça ha sido siempre una mezcla de jugadores de la casa y futbolistas con hambre”.