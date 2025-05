¡El Barça lo confirma! Los dos nombres que gustan para la delantera

Deco tiene su hoja de ruta muy bien definida. Su primer objetivo es apuntalar la plantilla con las renovaciones y, a partir de aquí, lanzarse a por los fichajes, según explicó en el programa 'El món a Rac1' de Jordi Basté.

El director deportivo no era muy partidario de hablar de fichajes "por respeto a los clubs implicados", pero reconoció que "hablar de jugadores que tienen contrato con otros clubes es complicado por respeto. Nos gusta Luis, nos gusta Rashford y nos gustan otros jugadores. Cuando vamos al mercado hay nombres que sabemos y que podrían mejorar el equipo".

Luis Díaz celebrando el título de Premier / EFE

Por tanto, de las palabras de Deco se desprende que el objetivo principal es fichar a un extremo. En el puesto de delantero centro entiende que no hay que volverse loco por la edad de Lewandowski: "En la plantilla tenemos jugadores capaces de jugar ahí como Ferran Torres, que ha hecho una temporada espectacular, Dani Olmo, de falso '9', Fermín... Esta plantilla tiene soluciones internas cuando no está Lewandowski. El Inter tiene un delantero puro como Thuram, el PSG no tiene, el Arsenal tampoco tiene... No hay que obsesionarse con buscar un '9', a día de hoy tenemos uno y muchas soluciones".

"De Jong no tiene culpa de lo que gana"

/es/noticiasEl caso de De Jong es uno de los más espinosos de la plantilla. El luso considera que "hay que dejar de hablar del pasado. De Jong no tiene la culpa de ganar lo que gana. Ha dado un paso a nivel de todo lo que esperamos nosotros como club, pero lo más importante es el compromiso", pero que "aún no hemos hablado de las condiciones".

Deco está ocupado actualmente en la renovación de jugadores / Valentí Enrich / SPO

Una renovación que está al caer es la de Eric García. Deco aclaró que el Barça nunca ha sido partidario de dejarlo escapar: "Lo que me deja contento en su caso es que cuando fue al Girona recuperó la confianza y al volver era un jugador mucho más seguro de sí mismo. Hablé con Ivan (De la Peña, su agente) y le dije que lo dejara aquí, que era un jugador de nivel. Para mí es clave y lo ha sido. No es fácil hacer un gran partido y luego volver al banquillo. Nos ha ayudado mucho y queremos que siga".

Sobre Koundé matizó que "aún le quedan dos años más de contrato", pero que "es clave". En el aspecto deportivo añadió que "con Lamine ahí, necesitas un lateral que sea muy defensivo. Él lo hace y nunca se queja, y da mucho a nivel de vestuario. Más que tener jugadores buenos, hay que tener un vestuario bueno".

Los jóvenes

En referencia a Ansu Fati, el luso lanzó un mensaje de calma: "en el fútbol no hay ninguna situación delicada, es fútbol, lesiones y mala suerte. La idea es recuperarlo, por su calidad, gran pretemporada después de lesión. No dejamos de creer en el jugador. Contamos con él y cada uno tiene su trayectoria personal. Cada jugador tiene su cartera y si quiere irse, lo tendremos que hablar”.

Deco, en la renovación de Pau Cubarsí / German Parga / SPO

En su discurso insistió mucho en la importancia de las renovaciones y recordó los jóvenes que ya están atados, como son los casos de Pau Cubarí, quien "en enero se activará su nuevo contrato", Marc Bernal o Casadó. En general, Deco ve la plantilla compensada con "la consolidación del equipo que debe ser el Barça y creo que tenemos un equilibrio muy bueno entre jugadores de 26 i 27 años como Raphinha o De Jong y la juventud de piezas clave como Fermín, Olmo, Pedri, Gavi, Balde o Lamine, que tiene mucho margen de mejora”

A nivel personal, Deco afirmó que su futuro "está vinculado al de Joan Laporta" ya que "mi proyecto es con él. Amo al Barça y por eso he decidido venir, para ser parte de esta renovación. Lo único que me podría cambiar la idea son temas personales".

Hansi Flick

En cuento al fichaje de Hansi Flick para dirigir el equipo, Deco explicó el proceso que lo llevó a Barcelona: "Fuimos a Londres (con Bojan). Sabíamos que necesitábamos una alternativa a la de Xavi. Tienes que ver al entrenador cara a cara y después de eso vimos un entrenador bastante informado de lo que era el Barça y los jugadores jóvenes y eso nos sorprendió mucho. Tenía muy claro los jóvenes que podían estar con nosotros y que el equipo era bueno. No hablamos de fichajes. Le contamos nuestra idea y la conexión fue buena".

De la renovación del técnico por un periodo corto, hasta el 2027, Deco aclaró que "el Barça es muy intenso. Es el club más grande del mundo, pero es intenso y difícil, te pide mucho. Creo que los planes hay que hacerlos a largo plazo, pero hay que ir poco a poco. Dos años es suficiente para hacer un proyecto. No hay que tener tanta urgencia".