Deco: "Si yo fuera Lamine, pensaría que no hay mejor lugar que el Barça"

Deco lo tiene muy claro: como el Barça, en ningún sitio. Y está convencido de que este pensamiento también lo comparte Lamine Yamal, así que para nada está preocupado con su renovación, cuyas negociaciones arrancarán en breve. Este martes, en la noche previa al encuentro en Da Luz, los representantes del Barça en Lisboa (entre ellos, Deco) cenaron con el superagente Jorge Mendes, que representa al de Rocafonda, así como a Ansu Fati y a Balde en la plantilla azulgrana.

"Creo que en el lugar de Lamine pensaría que no hay mejor lugar que Barcelona para estar. El está feliz, disfruta, así que el tema de renovación se vivirá en su momento. Mendes nos hizo de anfitrión ayer, en una cena con 20 personas no se habla de una renovación", puntualizó Deco.

Mendes habla claro sobre los futuros de Lamine y Ansu / Valentí Enrich

Ansu y Raphinha

El agente portugués, en cambio, sí dijo a la salida de la cena que se había hablado de Lamine. No de Ansu, por el que también fue cuestionado el director deportivo azulgrana en los micrófonos de Movistar Liga de Campeones sobre si lo más conveniente para el futbolista y para el club era una salida. "Ansu es parte de la plantilla: ha tenido mala suerte con las lesiones cuando estaba creciendo. Las valoraciones serán al final", remarcó Deco.

No es futbolista de Mendes, pero también se le preguntó a Deco por Raphinha. El director deportivo no escondió el deseo de seguir contando con el brasileño, con contrato hasta 2027 pero cuyas grandes actuaciones obligan a moverse rápido. "Las renovaciones tienen sus timings, del club y del propio contrato del jugador. La de Raphinha seguirá su curso normal. Está haciendo una gran temporada y, si sigue así, claro que lo querremos tener muchas temporadas", admitió el responsable en los despachos del equipo barcelonista.

Sobre el partido que le espera al Barça en Lisboa, Deco espera una victoria azulgrana, pero sin tantos sustos defensivos como en el precedente de la fase liga. "El fútbol no se sabe nunca lo que puede pasar Nosotros vamos a intentar jugar a lo nuestro: presionar, jugar, marcar goles. Espero que no recibamos tantos goles como en el último partido aquí", dijo el brasileño. "Nosotros sabemos lo difícil que es jugar aquí y cómo han sufrido aquí equipos como el Atlético, que perdió aquí y no ha cambiado nada: Benfica es muy fuerte aquí", recordó Deco.