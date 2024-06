Deco frena por ahora la salida de Raphinha del Barça

Reuniones intensas en el Barça durante esta semana. El nuevo entrenador, Hansi Flick, se está reuniendo diariamente con el director deportivo, Deco, para aclarar sobre todo las posibles salidas del equipo este verano. Hay varios candidatos y el club debe definirse aunque, por ahora, hay puertas que se cierran. Deco está frenando una marcha de Raphinha a Arabia Saudí porque no se desea forzar al futbolista a que acepte marcharse del Barça a pesar de que existen propuestas importantes. Si Raphinha no sale, el Barça difícilmente podrá firmar a un extremo de primer nivel para el nuevo proyecto.

Hay overbooking en la plantilla en la mayoría de líneas y el Barça debía definir una línea de trabajo a seguir durante esta semana. Lo que sí hay claro es que en la posición de central se darán un mínimo de tres salidas y Araujo no será una de ellas. Y parece que Koundé tampoco a pesar de que podría tener ofertas. En el Barça se valora mucho el carácter competitivo y la polivalencia del francés, que sí tendrá protagonismo en el proyecto de Flick.

Pero el gran debate está arriba. Todos, desde el cuerpo técnico hasta la dirección deportiva, se considera que se debe mejorar en mucho el bagaje ofensivo de los últimos cursos y para ello vendría bien un futbolista diferencial y con desborde por banda izquierda. Pero si se ficha, Raphinha no tendría espacio en el once titular y sería candidato a una venta aunque todo está parado. El futbolista ya comunicó antes de irse a la Copa América que no tenía intención alguna de salir, pero el Barça tiene armas para forzar la situación aunque Deco no desea utilizarlas.

La relación entre Deco y el jugador es muy cercana ya que fue su representante y tiene ascendencia con él. Y lo que está claro es que Raphinha perdería protagonismo con un gran fichaje arriba y, deportivamente, quizás le convendría valorar una salida. Por el momento, el club blaugrana mantiene congelados los intereses de los clubs árabes para ver como evolucionan otros casos en la parcela ofensiva para tomar una decisión durante el mes de julio. Los únicos fijos son Lewandowski y Lamine Yamal y Joao Félix si se acaba llegando a un acuerdo con el Atlético, pero Ferrán Torres, Ansu Fati, Vitor Roque y Raphinha siguen en estudio aunque la salida del brasileño no sería prioritaria para la dirección deportiva.

El Barça prefiere explorar el futuro de Ferrán Torres y Vitor Roque. Por el primero hay un interés insuficiente del Newcastle, mientras que Vitor Roque cada vez está más fuera que dentro. El entorno del delantero brasileño prefiere una venta a una cesión en el caso de que no cuenten con él y todo dependerá del dinero que se ponga encima de la mesa. Con Ansu, Flick lo quiere valorar aunque si debe marcharse lo haría a través de una cesión que no aportaría cantidad económica alguna para firmar.

En cuanto a Raphinha, en el club hay la opinión que sería bueno aceptar una propuesta millonaria para poder acometer el fichaje de Nico Williams. El Barça traería un jugador mucho más joven, con mucha más verticalidad y uno contra uno, pero si no se va el brasileño será imposible acometer esta operación. El escenario puede cambiar, pero Deco no mueve ficha en esta posición y hasta que no lo haga todo queda bloqueado.