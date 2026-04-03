Deco firma la paz con el Porto tras el escándalo Cardoso Varela

En Porto no olvidan todo lo sucedido hace solo unos meses alrededor de la fuga de Cardoso Varela al fútbol croata con la complicidad del FC Barcelona. El joven talento de la cantera del club portugués optó por descartar las diferentes propuestas para firmar su primer contrato profesional y sorprendió a todo el mundo firmando por un modesto club croata. Una operación que se interpretó como un paso previo para firmar por el Barça a posteriori.

El presidente del Porto, André Villas-Boas, arremetió con enorme dureza contra la agencia que gestiona la carrera de Cardoso Varela, denunció el caso ante la FIFA y lamentó que clubs como el Barcelona se prestaran a este tipo de operaciones, recordando casos concretos de la empresa de intermediación como el de Mika Faye o Dani Olmo.

Villas-Boas vuelve a la carga, aunque con algunas matizaciones que hacen referencia directa a la figura del director deportivo azulgrana, Deco. En una entrevista con Kicker, insiste en la necesidad de acabar con las fórmulas de traspaso utilizadas en casos como el de Cardoso Varela. "Está claro que no es un caso aislado. Todavía sucede en la actualidad, principalmente con clubes croatas. Lo más probable es que haya personas vinculadas con la conocida agencia Niágara, que creemos que ya ha estado involucrada en prácticas similares con anterioridad. Desde Mika Faye, hasta Dani Olmo y Cardoso Varela, hay casos que plantean serias dudas".

Cardoso Varela plantó al Porto para firmar por el NK Dinamo Odranski Obrez (modesta entidad de la cuarta división) y, en la actualidad, ya milita en el Dinamo Zagreb. Desde el principio de la operación se aseguró que el Barça se había asegurado una opción preferencial. "Después de hablar con Deco, una leyenda de nuestro club, entiendo que no es exactamente así, pese a la estrecha relación de Niágara con el Barcelona. En cualquier caso, le deseamos todo lo mejor al jugador para que pueda conseguir grandes retos. No tenemos ningún problema con él a título personal, aunque sí con la manera en la que se gestionó la situación".

Esperando la temporada 2026-27

Tal y como informó SPORT hace solo unos meses, el vínculo del Barça con Cardoso Varela ha sufrido algunos retoques desde que el delantero abandonó la cantera del Porto para seguir creciendo futbolísticamente en Croacia. Tras firmar por el Dinamo de Zagreb, Deco se aseguró una opción de compra tasada en 5 millones de euros en la que se incluía una generosa partida extras que podría llegar hasta los 20 millones adicionales. Además, el Dinamo Zagreb mantendría un 20% de un futuro traspaso.

En estos momentos, según la información ya adelantada por este medio, la dirección deportiva estaría contemplando la llegada de Cardoso Varela este verano.