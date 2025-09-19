Deco explica su acierto con Joan Garcia y Rashford

La de Newcastle fue la noche de Joan Garcia y de Rashford, los dos fichajes 'estrella' del verano barcelonista. El guardameta, por una parada providencial a Barnes con empate a cero en el marcador y sufrimiento azulgrana que podía haber cambiado de forma negativa el devenir del encuentro. Y el inglés, por los dos goles que le reivindicaron, y de qué manera, en su tierra.

Champions

Deco concedió una entrevista a Lance!, medio deportivo brasileño, donde repasó varios aspectos de la actualidad azulgrana. Aquí lo más destacado del director deportivo del FC Barcelona:

Fichajes de Joan, Rashford y Roony

"Nuestra principal prioridad era mantener lo que teníamos e intentar no perder a ningún jugador importante. Logramos renovar los contratos de Lamine, Raphinha y Koundé. La idea era mantener la base del equipo que habíamos estado construyendo en los últimos años e intentar mejorar. Joan García era un portero al que seguíamos desde hacía tiempo y terminó siendo una prioridad debido a las lesiones de Ter Stegen el año pasado. Tomamos esta decisión en una posición en la que no habíamos tenido esta urgencia durante dos años. Entonces pensamos que necesitábamos un jugador como Rashford, que puede jugar tanto de banda como de interior. Trajimos a Roony, que es un chaval joven, y lo hemos estado siguiendo durante un tiempo".

La salida de Iñigo

"Tuvimos un problema imprevisto con Iñigo Martínez, que tenía una oferta de Arabia Saudí. Era un asunto diferente, sobre todo dada su edad, y tuvimos que dejar que terminara su carrera como él quería, por agradecimiento".

Íñigo Martínez se estrenó con la camiseta del Al Nassr / SPORT.es

La renovación de Frenkie

"Estamos en conversaciones. Creo que llegaremos a un acuerdo. Es un jugador importante para nosotros. Creo que está contento en el Barcelona. Nosotros también estamos contentos con él. Así que no creo que haya ningún problema".

La situación de Lewandowski

"Fue importante y lo sigue siendo para nosotros. También creo que, dada su edad y su trayectoria, irá año tras año. Llega un momento en la carrera en el que no hacemos muchos planes de futuro. Creo que él está centrado en este año. Nosotros también, y ya veremos. Es un jugador que depende mucho más de su voluntad, de cómo se siente, de cómo ve las cosas. Y veremos su progreso a lo largo del año. Y hablaremos de ello".

El regreso al Camp Nou

"El liderazgo de Laporta ha sido increíblemente valiente. Tomó las riendas del club con problemas económicos, después de la COVID-19, y reconstruyó el equipo, y construir un nuevo estadio es una locura. Dejar el Camp Nou fue un proyecto del que se habló en su momento, pero nadie lo llevó a cabo por diversas razones. Todos están deseando volver al estadio, sentir de nuevo la energía del Camp Nou, y será un momento histórico en la historia del club. El Camp Nou siempre ha sido un estadio histórico, pero necesitaba una modernización. Debe haber un entusiasmo general. El deseo de volver es enorme".

El partido en Miami

"Ya jugamos, por ejemplo, una Supercopa en Arabia Saudí. Así que no es nada nuevo. La mayor novedad quizás sea que sea un partido de Liga. En Villarreal, claro que la afición prefiere que sea en Villarreal. Es normal. Y a mí también, como aficionado, me gustaría que fuera en Villarreal. Pero el fútbol ha generado estos intereses, estas acciones comerciales. Nosotros tenemos que cumplir con lo que proponen. No veo ningún problema, pero entiendo cierta insatisfacción de la afición, porque es normal".