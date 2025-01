Deco estudia querellarse contra Victor Font por Vitor Roque

El lío continúa. El director deportivo del Barça, Deco, estudia presentar una querella contra el responsable de 'Sí al Futur', Víctor Font, por las insinuaciones que realizó sobre el fichaje de Vitor Roque. Font aseguró en 'Rac-1' que Deco habría ofrecido a Vitor Roque tanto a Mateu Alemany como a Jordi Cruyff y que estos descartaron el fichaje, pero que finalmente acabó fichando cuando Deco accedió al club blaugrana a pesar de la crisis económica del club y de la falta de límite salarial.

Vitor Roque fichó por 30 millones de euros más 31 en variables, procedente del Atlético Paranaense el pasado mes de enero. Fue una operación de futuro aunque el brasileño prácticamente no jugó a las órdenes de Xavi Hernández y Hansi Flick parece que tampoco le veía nivel actualmente para jugar en el Barça. Todo desembocó en una salida el pasado verano hacia el Betis cedido por dos temporadas, pero el Barça estuvo a punto de venderle a título definitivo al Sporting de Lisboa para recuperar buena parte de la inversión.

Deco no ha representado nunca a Vitor Roque, ya que su agente ha sido André Cury, representante habitual en operaciones de jugadores brasileños en el Barça, y deja claro que no ofreció al jugador. Cruyff y Mateu Alemany estudiaron esta operación, pero no dieron el paso adelante y Deco, quien sí le conocía y había seguido en directo, fue el responsable final del fichaje aunque sus predecesores ya habían avanzado en esta operación meses antes prácticamente llegado a un acuerdo.

Deco quiere que Víctor Font se retracte de lo que dijo o de lo contrario está decidido a emprender acciones legales sobre el caso de Vitor Roque.