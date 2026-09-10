Deco encarrila la renovación de Brian Fariñas

El futuro de Brian Fariñas dio un giro importante este verano. El centrocampista de Benicarló estaba cerca de sumarse al Girona de Quique Álvarez, pero Hansi Flick frenó su marcha tras conocerse la lesión de Frenkie de Jong. El trabajo del futbolista durante la pretemporada hizo el resto y la dirección deportiva del club y el cuerpo técnico del primer equipo decidieron que pasase a tener dorsal del primer equipo.

Brian Fariñas eligió un dorsal con historia en el Barça, el '4', y pasados unos días del cierre del mercado de verano, Deco llamó a su agente para hablar del futuro del futbolista y empezar a negociar una renovación del contrato actual del jugador, que se extiende hasta el 30 de junio del 2028. El centrocampista no ha debutado todavía en el primer equipo, pero en el club creen mucho en sus posibilidades.

El representante de Brian Fariñas, Borja García, ha estado este jueves en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para verse con el director deportivo del club y el encuentro ha sido muy positivo, quedando encarrilada la renovación del contrato del futbolista. Los avances en la reunión han sido significativos y no habrá ningún problema para sellar la continuidad del jugador hasta más allá del año 2030. Se le mejorará el sueldo y se adecuará a su nuevo estatus y también se ampliará su cláusula de rescisión, que ahora es de 15 millones de euros.

Nuevo coche

El jugador, que llegó al Barça procedente de la cantera del Villarreal y espera poder gozar de minutos en los próximos compromisos del equipo de Flick , ha estrenado también coche en los últimos días. Hasta hace poco, acudía a la Ciutat Esportiva con un Toyota Auris del año 2007, un vehículo de hace prácticamente dos décadas, algo que provocó más de un comentario.

Los máximos responsables del primer equipo hicieron que la situación cambiase ya la semana pasada y se le entregó al jugador un CUPRA Raval eléctrico como jugador ya de pleno derecho de la primera plantilla. Este jueves, se le ha dado un Cupra Formentor VZ5, el mismo coche que llevan todos los jugadores del primer equipo por convenio y que, hasta hace una semana, llevaba Marc Casadó antes de salir cedido al Deportivo de La Coruña.