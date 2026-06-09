Deco empieza fuerte el verano

Deco puede permitirse este verano algo que no siempre ocurre en los despachos del Barça: trabajar sin urgencias. O, al menos, con menos urgencias de las habituales. No porque el mercado esté resuelto ni porque no queden decisiones importantes por tomar, pero sí porque buena parte del trabajo lleva meses realizándose lejos de los focos y muchas de las operaciones que ahora empiezan a aparecer encima de la mesa están más avanzadas de lo que parece.

Rafa Yuste, Anthony Gordon y Joan Laporta / FCB

El mejor ejemplo es Anthony Gordon. Su llegada sorprendió por la rapidez. Apenas hicieron falta 48 horas para cerrar una operación que, vista desde fuera, pareció fulgurante. Sin embargo, en el club recuerdan que nada fue improvisado. El extremo inglés llevaba mucho tiempo siendo seguido y analizado por la dirección deportiva. Había informes, contactos y conversaciones previas. Cuando llegó el momento de ejecutar el movimiento, simplemente se activó un trabajo que llevaba meses cocinándose. Y esa misma sensación existe con buena parte de los asuntos que Deco tiene abiertos para las próximas semanas. Ahora toca rematar operaciones que llevan tiempo preparándose y que afectan tanto a las entradas como a las salidas.

Mucho trabajo hecho, mucho por hacer

Una de ellas es la de Marc Casadó. Como ya ocurrió el verano pasado, el centrocampista mantuvo una conversación sincera con Hansi Flick. El técnico alemán volvió a explicarle cuál sería su papel dentro de la plantilla y el futbolista entendió que su protagonismo no aumentaría. Más bien al contrario. A partir de ahí, tomó una decisión que llevaba tiempo meditando: salir de su zona de confort. El Barça conoce perfectamente su postura y trabajará junto a él para encontrar la mejor solución posible.

Todo apunta a que Ansu Fati seguirá en el Mónaco / @AS_Monaco

Algo parecido sucede con Ansu Fati. Aunque en este caso la operación tiene una dimensión económica especialmente importante para la entidad. El trabajo realizado junto a Jorge Mendes ha permitido encontrar una fórmula que puede convertirse en una de las mejores noticias del verano para las cuentas del club. En el Barça consideran que la salida del delantero tendría un impacto muy positivo en términos de Fair Play financiero, un aspecto que sigue marcando buena parte de la planificación deportiva.

Imagen exterior del Spotify Camp Nou / FCB

De hecho, este verano será intenso porque el próximo, con la perspectiva del regreso a Montjuïc para realizar las obras de la cubierta del Spotify Camp Nou, volverá a estar condicionado por la economía ante una previsión de ingresos menor. Hay que adelantarse a los acontecimientos y eso pasa por un mercado de fichajes potente este año.

Joao Cancelo celebra un gol contra el Betis / GORKA URRESOLA

En ese sentido, mientras algunas piezas se preparan para salir, otras se acercan. Es el caso de Joao Cancelo. El luso llegó como cedido y, si nada se tuerce, apunta a seguir en propiedad. Sería la primera vez desde que aterrizó en Barcelona que su situación quedaría completamente estabilizada. En los despachos creen que se lo ha ganado por rendimiento, personalidad y capacidad para adaptarse a las exigencias.

Koundé y el fichaje estrella

No todas las carpetas, sin embargo, tienen una dirección tan definida. Ahí aparece el nombre de Jules Kounde. El defensa francés conoce desde hace tiempo la postura del club. No existe una voluntad expresa de venderlo, pero tampoco una negativa absoluta a escuchar propuestas. Si llega una oferta que beneficie claramente al Barça, será estudiada. El jugador lo sabe y asume que su situación permanece abierta. Hoy nadie puede asegurar qué ocurrirá con él cuando cierre el mercado.

Koundé, en el partido ante el Alavés / Valentí Enrich

En paralelo, Deco continúa construyendo el Barça del futuro. Y ahí emerge una figura por encima del resto: Julián Álvarez. El argentino es la prioridad para liderar la transición en la delantera tras la salida de Robert Lewandowski. Es el perfil que más gusta y el nombre que encabeza la lista de preferencias, aunque no es el único delantero centro con el que trabaja la dirección deportiva.

João Pedro, el delantero del Chelsea lo pondrá todo de su parte para fichar por el Barça / PETER POWELL

El club ha trabajado en alternativas y no depende exclusivamente de una operación. También lleva tiempo siguiendo a Joao Pedro, un futbolista que encaja en muchos de los parámetros futbolísticos del equipo de Hansi Flick. Otra demostración de que las decisiones no nacen de una necesidad puntual, sino de un trabajo sostenido durante meses.

Deco ha jugado con el Barça Legends en Seúl / FCB

Quizá por eso, mientras muchas de estas operaciones siguen avanzando, Deco pudo darse unos días de desconexión junto a Bojan Krkic, su mano derecha, en la gira de los Barça Legends. Ambos estuvieron presentes en Seúl, donde el conjunto blaugrana firmó una contundente victoria ante el Liverpool.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid / EFE

Una imagen que resume bastante bien el momento que atraviesa la dirección deportiva. Con el mercado todavía por delante, pero con la sensación interna de que buena parte de los deberes ya están hechos. Y con el Mundial a punto de arrancar y del que depende, en gran medida, que algunos movimientos puedan distorsionarse. El Barça, pese a ello, no va a volverse loco y tampoco tiene prisa porque el objetivo es hacerlo bien antes que rápido.