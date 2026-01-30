Deco desvela por qué el Barça nunca quiso fichar a Estevao

Quien tiene a Lamine Yamal, ¿por qué necesita a Estevao? No hace falta decir nada más. Esta es una premisa futbolística convertida en verdad absoluta y que explica el motivo por el cual el Barcelona no entró jamás en la batalla por contratar a la entonces estrella emergente del Palmeiras, hoy en el Chelsea.

La élite de los clubes europeos se interesó por el extremo brasileño surgido del club que más talento revela actualmente en el mercado brasileño. El PSG, de la mano de su director deportivo Luis Campos, pujó durante meses, pero finalmente Estevao fue traspasado a los Blues por una cifra récord de 61,5 millones de euros, con bonus de fácil cumplimiento incluidos.

Ahora, a algunos les puede sorprender lo que ha verbalizado públicamente Deco por primera vez en una entrevista exclusiva concedida al canal brasileño TNT Sports. A los lectores de SPORT, sin embargo, no les coge por sorpresa, ya que siempre estuvieron bien informados al respecto.

Los argumentos expuestos por el director deportivo son los mismos que este medio fue publicando a lo largo de meses, basándose en informaciones fidedignas y verificadas. Otros, en cambio, optaron por alimentar un globo mediático etéreo y alejado de la realidad. No todo vale. Estevao, a quien le colocaron el apodo de ‘Messinho’, nunca estuvo cerca del Barça. No se negoció por él.

A Deco le preguntaron por qué el extremo zurdo no acabó vistiendo la camiseta blaugrana. “Hay varias cosas. Primero, en la fase de construcción en la que estamos, tenemos un jugador para la misma posición y con características similares que se llama Lamine Yamal. Es obvio”, señaló el ejecutivo lusobrasileño.

“Sin embargo —prosiguió—, ¿pueden jugar juntos? Sí, los grandes jugadores siempre se adaptan. El problema es que nuestras prioridades no eran reforzar esa posición”.

El capricho de apostar por Estevao, que tiene la misma edad que Lamine Yamal (ambos nacieron en 2007), podría haber hipotecado todo el proyecto deportivo blaugrana actual.

“Si tienes dinero para gastarlo y lo inviertes en un jugador con las mismas características, después no puedes quejarte de que faltan futbolistas para otras posiciones”, continuó argumentando Deco en el canal que posee los derechos de transmisión de la Champions League en Brasil.

El máximo responsable del área de fútbol del Barça considera que el no fichaje de Estevao no responde al nivel del ahora futbolista del Chelsea, considerado en Brasil como la mayor revelación del fútbol local desde la irrupción de Neymar Jr. en el Santos.

“Es una cuestión de tiempo y de momento del Barcelona, que tenía que tomar otras decisiones y esta no era una de ellas”, explicó Deco.

Las puertas del nuevo Spotify Camp Nou podrían haberse abierto para Estevao si hubiera atesorado prestaciones tácticas distintas. “Tal vez si Estevao fuese un futbolista diestro que jugara por el otro lado, la solución estaría ahí… pero no era el caso. Es un jugador muy parecido a Lamine, aunque con características diferentes”, apuntó.

Deco está convencido de que no se equivocó con Estevao. “Lamine y él son dos grandes jugadores, pero, en aquel momento, esa no era la decisión. No tiene que ver con la calidad, sino con el momento del Barça para reforzarse”, remarcó.

El director deportivo también recordó el buen papel de Estevao en la derrota que sufrió el Barça cuando visitó Stamford Bridge el pasado mes de noviembre, en un partido de la liguilla de la Champions League que terminó con un 3-0 y en el que el internacional brasileño marcó uno de los goles. “Llegamos sin algunos jugadores importantes, como Raphinha. El Chelsea fue muy agresivo y muy fuerte. Estevao tuvo tres o cuatro acciones cerca del área y ahí su calidad marcó la diferencia”, concluyó.