Deco no descarta un tercer fichaje

En una extensa entrevista con 'La Vanguardia', Deco se refirió abiertamente a las objetivos de mercado del Barça. Entre ellos, claro, el de Nico Williams, una opción a la que se refirió en términos muy distintos a los de hace solo unas semanas cuando los grandes nombres eran Luis Díaz y Rashford.

En una de las respuestas ha dejado entrever que Nico podría no ser el último fichaje de este verano del Barça. "El nombre de Nico ya lo teníamos en la mesa la temporada pasada. La idea de Nico siempre la hemos tenido. El hecho de que sean amigos [se refiere a Lamine] está bien pero no le vamos a poner la tarjeta de amigos, esto no es un club de amigos, aquí venimos a trabajar y a intentar ganar. Luego, si se llevan bien, mejor. Lo más importante es que tenga la sintonía y la idea clara de lo que estamos buscando. Si esto es así será amigo de todos. Si cerramos un extremo ya no llegarán más fichajes de este nivel".

El director deportivo azulgrana abre esta puerta en esta última frase, donde subraya que podría haber un tercer fichaje, pero con un perfil más bajo. La duda que no resuelve Deco en la entrevista es de qué posición podría tratarse. Hace unas semanas todas las informaciones apuntaban al lateral izquierdo. Una posición en la que el Barça tiene a Balde y Gerard Martin, además de la alternativa del filial: Jofre Torrents.

Alejandro Grimaldo, futbolista del Bayer Leverkusen / EFE

Las opciones

El nombre de Grimaldo es el que más ha sonado, aunque parece difícil que pueda haber algún movimiento en el lateral izquierdo si sigue Gerard Martín. El lateral, que habría recibido algunas propuestas de la Premier, ya dejó claro que su intención es seguir en el Barça.

Otro de los nombres que han aparecido en los últimos días es el de Roony Bardghji, futbolista sueco de solo 18 años. Según 'Culemanía', Alejandro Echevarría, Deco, director deportivo, y Bojan, coordinador de la dirección deportiva del Barça, se reunieron hace unos días con su agente.

Así juega Rooney Bardghji / YouTuBe

Futbolista de origen sirio que nació en Kuwait y tiene la nacionalidad sueca, empezó a destacar muy joven en las inferiores del Malmö FF antes de fichar por el FC Copenhague, donde debutó en el primer equipo con tan solo 16 años.

Bardghji es un extremo derecho con desequilibrio y gol que termina contrato el próximo 31 de diciembre, por lo que se trata de una oportunidad única para un jugador que está siendo monitorizado por muchos clubes en Europa.