Deco deja en el aire el futuro de Ter Stegen

El gran fichaje de esta temporada en clave Barça ha sido el de Joan Garcia. El club blaugrana ejecutó la cláusula de rescisión del guardameta del Espanyol (25 millones de euros más IPC) y se hizo con los servicios del portero de Sallent, firmando un contrato hasta el 30 de junio de 2031. El catalán se hizo con la titularidad, tras la reintervención quirúrgica para solucionar los problemas lumbares que presentaba.

El inicio de Joan Garcia como cancerbero del Barça fue, prácticamente, inmejorable y durante las primeras jornadas del campeonato liguero ya firmó grandes paradas. Sobre todo, fue destacable su actuación en Vallecas ante el Rayo, así como frente al Newcastle en St. James Park en el que, por cierto, fue su debut en la Champions League. Una muy buena carta de presentación a Europa. Su llegada, sin embargo, estuvo salpicada por algo de polémica -no solo por su cambio de Espanyol a Barça-, sino porque se intuía la suplencia de un Ter Stegen que llevaba una década al frente del arco culer.

"Marc es un gran portero, capitán del equipo, tiene su historia en el club que respetamos y valoramos y que aún puede hacer historia porque es un portero de 33 años y no es una edad avanzada. El tema es que no ha sido por Marc, nosotros cuando se lesiona nos damos cuenta que tenemos pocos porteros y nos giramos a ver porteros y son muy jóvenes, algo que no estaba en los planes. Queríamos un portero joven, si buscásemos uno de resultado inmediato miraríamos uno de 28 o 30 años. ¿Por qué un joven? Porque te puede dar presente y futuro. Esa era la idea con Joan. Eso es así, lo que pasa es que aquí los temas se hacen más grandes de lo que realmente son. Si Marc estuviese disponible, seguramente estaría jugando. Tiene contrato y es así.", arrancaba Deco su explicación al respecto en una entrevista concedida a 'Mundo Deportivo'.

Deco reconoció que "no existe lo de explicar a ningún jugador" que el club va a fichar a alguien en su posición y aclaró que "no hay ningún tema, no hay ningún caso con Ter Stegen y Joan Garcia". En este sentido, el director deportivo del Barça explicó la cronología de la planificación: "Una de las cosas, antes de empezar a fichar ningún portero, hablamos con Alexanko y Dela, el jefe de los porteros, y dijimos que tenían que jugar Ander y Diego. Y uno tenía que estar con nosotros y el otro jugar en el filial. Y empezamos a trabajar en ese sentido porque son los dos que creemos que están más cerca, pero no teníamos un tercer portero y debemos tener uno de confianza a ser posible del club. Entonces nos hemos girado a ver porteros. Y se empeora más al lesionarse Marc la temporada pasada. Es un tema de planificación, de no quedarte con un problema para el futuro. Después quien decide quién va a jugar es el entrenador".

El plazo de la lesión

La polémica aumentó cuando Ter Stegen se negó a firmar la autorización para que los servicios médicos del FC Barcelona tramitasen a LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su intervención quirúrgica. La entidad blaugrana alegaba que la baja del guardameta sería de cuatro meses, el mínimo considerado como lesión de larga duración, y que hubiera permitido aprovechar el 80% de su sueldo para inscribir a Joan Garcia. Motivo por el cual, se le apartó de la capitanía hasta que acabó dando la razón al club y, así, cerrando el expediente disciplinario que se le había abierto.

"Seguramente por la última lesión de espalda que tuvo, que fueron dos meses y medio o tres de baja, imagino que esperaba volver antes de tiempo. A partir de aquí, esas preguntas se le tienen que hacer a él, nosotros no entramos en esto. El jugador es libre de hacer sus declaraciones, de quizás explicar sus temas personales y nosotros no tenemos ningún reglamento claro para decir que no puede hacer esto. Instagram hoy se ha convertido en algo bastante complicado según mi opinión, a veces los jugadores hacen públicas cosas que deberían ser internas pero cada uno es libre y no hay ninguna polémica en ese sentido", zanjó Deco.