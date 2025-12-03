Deco da las claves de la reacción del Barça y la diferencia con la pasada temporada

El director deportivo del FC Barcelona Deco atiende a los micrófonos del programa 'Què t'hi jugues!' de la cadena Ser Catalunya. Deco acudió a la cita con los compañeros de la Cadena Ser en el día de la resaca del triunfo frente al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou (3-1) que ratificó al conjunto de Hansi Flick al frente de la clasificación de LaLiga. "Creo que fue una gran exhibición, una noche bonita para la gente. Queremos ganar la Liga y ganar estos partidos es importante", confesó.

Deco estaba muy contento por cómo ha evolucionado el equipo a pesar de los problemas de juego en esta primera fase de la temporada. Para el director deportivo del Barça el problema de Hansi Flick no ha sido únicamente lidiar con un gran número de bajas, sino por el peso específico de los lesionados. "No es solo los que faltaban; el año pasado tuvimos a casi todos los de delante casi siempre a disposición, detrás tuvimos solidez porque los centrales siempre fueron Cubarsí e Iñigo; en el mediocampo solo Gavi estuvo de baja (de larga duración)... y este año ha sido al revés, tuvimos más dificultades delante, en la defensa y en el centro del campo; en todas las líneas y tuvimos que adaptarnos y la calidad de juego no es tan fina, pero hemos ido superado las dificultades".

Para Deco, Raphinha es uno de los jugadores que simbolizan esa recuperación, aunque no el único. "Él es uno de nuestros líderes, cada uno tiene sus características, Raphinha es dinámico, expresivo, y contagia al equipo y se nota. Pero tenemos muchos líderes para momentos diferentes", aseguró.

En el caso de 'Rapha', "él lo explicó muy bien y sabemos que la clave de los éxitos del año pasado es lo que hemos visto contra el Atlético: adaptarnos, luchar, ayudarnos...La imagen de la celebración del último gol es la mejor muestra. Hay muchos jugadores que se adaptan a otras posiciones distintas como Gerard, Eric y el propio Dani Olmo jugando de '8'...".

"En aquella épopca mandaba más"

Le preguntaron a Deco si sentía que mandaba más en el Barça en el que fue futbolista a principios de los años 2000 o en el actual: "Creo que en aquel (risas) porque en el de Rijkaard yo era más vestuario y ya venía con una experiencia. Llegué en el momento que se estaba construyendo un equipo. Estaba nuestro capitán Puyi, que siempre decía que si no ganaba algo se iba y tenía esa ambición... vinieron Ronnie (Ronaldinho), Rafa (Márquez), Samuel... cada uno tuvo que poner su liderazgo a su manera y yo puse lo mío; ahí tenía bastante (incidencia) en eso".