Deco da por cerrado el mercado del Barça: “No habrá más llegadas”

El FC Barcelona encara las últimas horas del mercado de fichajes con la plantilla prácticamente definida. Después de un verano de mucha actividad en los despachos, el club azulgrana ha ido cerrando progresivamente sus principales operaciones y llega al último día con Gabriel Jesus como última incorporación y con todavía alguna carpeta pendiente de resolver, respecto a salidas e inscripciones.

La dirección deportiva encabezada por Deco había mantenido hasta el final la atención sobre el mercado por si aparecía una oportunidad que pudiera mejorar la plantilla. La posición que más dudas había generado en los últimos días era la del central zurdo, una demarcación para la que el Barça había estudiado diferentes alternativas sin llegar a encontrar una opción que convenciera plenamente.

El club llegó a valorar nombres como Bastoni, Gonçalo Inácio, Laporte, Castello Lukeba o Ruud Nijstad, pero ninguna de las operaciones terminó de avanzar lo suficiente como para que el Barça decidiera realizar el esfuerzo económico. Finalmente, la entidad ha optado por mantener la confianza en los centrales que ya tiene Hansi Flick a su disposición.

Laporta posa con Flick, Deco, Bojan y Yuste / FCB

Mercado cerrado

Cuando todavía había expectación sobre si podía producirse algún movimiento de última hora, Deco ha despejado definitivamente cualquier incógnita. El director deportivo azulgrana atendió este martes a Jijantes y fue preguntado directamente por si habrá nuevas llegadas antes del cierre del mercado. Su respuesta fue tan breve como contundente: “No”.

De esta manera, el Barça da por cerrado su mercado de fichajes y Gabriel Jesus será la última incorporación del verano. La confirmación de Deco pone punto final a cualquier posibilidad de sorpresa en las últimas horas y permite al club centrarse ya exclusivamente en la plantilla con la que Hansi Flick afrontará la temporada.

Un mercado de máxima actividad

Con la confirmación de Deco, el Barça pone punto final a un verano en el que la dirección deportiva ha realizado una importante remodelación de la plantilla. El club ha reforzado casi todas las posiciones y ha incorporado perfiles de presente y de futuro, mientras que también ha tenido que gestionar salidas y operaciones condicionadas por la situación económica.

Ahora, con Gabriel Jesus como última pieza, Hansi Flick ya sabe con qué plantilla afrontará el resto de la temporada. El objetivo pasa por competir por todos los títulos y, especialmente, volver a situar al Barça entre los grandes candidatos a la Champions League.